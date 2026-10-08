LIVORNO – Sull’Aurelia, a Livorno, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli al km 308, in direzione Roma.
Il tamponamento ha provocato il ferimento di sette persone, nessuna delle quali in gravi condizioni.
Il traffico è rallentato con code in direzione Roma.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la Polizia Locale di Livorno e il personale Anas.
Anas ricorda che “Quando sei alla guida tutto può aspettare!” – “Guida e Basta!”. Per una mobilità informata chiama il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde gratuito 800.841.148.