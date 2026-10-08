ROMA – La Camera dei deputati ha approvato oggi, giovedì 8 ottobre, la nuova legge elettorale in via definitiva. Il voto finale, a scrutinio segreto, si è chiuso con 227 sì e 164 no.

Martedì e mercoledì l’assemblea aveva già votato i primi tre articoli della riforma e l’ottavo, cioè le parti cambiate dal Senato. Sui primi tre il governo aveva posto la questione di fiducia: una bocciatura avrebbe fatto cadere il governo. Sull’ottavo articolo la fiducia non è servita, perché sulle modifiche c’era stata un’intesa quasi trasversale.

Per il voto finale, invece, la fiducia non è stata posta, ma il voto è avvenuto a scrutinio segreto.

Cosa prevede la legge elettorale: premio di maggioranza e soglie

La nuova legge elettorale prevede un sistema proporzionale con un premio di governabilità (o premio di maggioranza) di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. Il premio scatta quando una coalizione ottiene almeno il 42% dei voti. Se nessuno raggiunge la quota, anche in una sola delle due Camere, si applica il proporzionale puro. Restano le norme speciali per Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, con una nuova definizione dei collegi della provincia di Bolzano.

I collegi uninominali, dunque, vengono soppressi. Gli elettori hanno la possibilità di indicare fino a tre preferenze a genere alternato, ma il capolista è bloccato.

Le soglie di sbarramento restano ferme: 10% per le coalizioni di liste e 3% per le liste singole o coalizzate. Per ogni coalizione, però, viene ripescata la prima lista collegata rimasta sotto soglia.

Firme per le liste e candidato premier

Cambia il peso delle sottoscrizioni per presentare le liste. Per i nuovi partiti senza gruppi né componenti in Parlamento le firme richieste in ogni collegio salgono da 1.500 a 6.000, per un totale di 450.000. Chi ha un gruppo o una componente in almeno una delle due Camere alla convocazione dei comizi deve raccoglierne 1.500 per collegio. Sono esonerati i partiti con un gruppo in entrambe le Camere al 31 dicembre 2025. In caso di voto anticipato il numero delle firme si dimezza.

Un’altra novità riguarda la leadership. Liste e coalizioni devono indicare nel programma il nome di chi intendono proporre al capo dello Stato come candidato alla presidenza del Consiglio. L’indicazione avviene nel rispetto delle prerogative del presidente della Repubblica, che nomina capo del Governo, e il nome del candidato premier non compare sulla scheda.

Voto fuorisede e circoscrizione Estero

Il testo rende possibile il voto fuorisede nel luogo in cui si è domiciliati temporaneamente da almeno nove mesi, che scendono a tre per chi è lontano dal proprio comune per cure. Serve iscriversi in un registro apposito entro 30 giorni dal raggiungimento dei requisiti e almeno 45 giorni prima del voto. La possibilità è stata estesa anche ai caregiver familiari che assistono una persona in una regione diversa da quella di iscrizione elettorale.

Cambia anche la circoscrizione Estero. Oggi le ripartizioni sono quattro, sia alla Camera sia al Senato. Con la riforma diventano due alla Camera: Europa, compresi i territori asiatici di Russia e Turchia, e un’area che raccoglie Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide. Al Senato ce ne sarà una sola.

Per le candidature all’estero sono previste agevolazioni sulle firme: sono esonerati dalla raccolta di 500 sottoscrizioni per ripartizione i partiti con un gruppo parlamentare, anche in una sola Camera, nella legislatura in corso alla convocazione dei comizi. Valgono lo stesso per chi, nell’ultima elezione, ha presentato candidature con il proprio simbolo e ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere.