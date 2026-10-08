SCANSANO – “La Torre nel tempo. Conoscere, conservare e tramandare un simbolo identitario di Scansano” è il titolo della conferenza organizzata per sabato 10 ottobre, alle 16, nella sede del Museo, in piazza del Pretorio. Un evento che rientra nel progetto finanziato con il contributo della Regione Toscana “PR Toscana Fesr 2021-2027” e che vede la collaborazione del Comune di Scansano, del Museo archeologico e della vite e del vino, dell’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, di Musei di Maremma e di Past Experience.

“La conferenza rappresenta un momento di restituzione di un importante studio condotto per intraprendere il restauro della nostra Torre dell’orologio – spiega la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi – che unisce la ricerca condotta dall’architetto Scalabrelli, che ha interessato non solo la torre, ma tutto il centro storico di Scansano, e che ha visto il contributo anche dell’archeologo Nucciotti. Questo lavoro, che sarà appunto presentato sabato, ci permetterà di portare avanti l’opera di restauro, che avrà inizio nel mese di ottobre, nel pieno rispetto della storia, anche architettonica, del nostro borgo”.

Dopo i saluti istituzionali di Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano, Sara Bruni, direttrice del Museo archeologico e della Vite e del Vino di Scansano, e Cecilia Gentili, presidente dell’Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Grosseto, sono previsti gli interventi di Michele Nucciotti (Università di Firenze, Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo), dal titolo “L’impronta dei Conti. Paesaggi e materialità degli Aldobrandeschi e degli Sforza a Scansano”, e di Andrea Scalabrelli, architetto, dal titolo “Il restauro della Torre dell’Orologio. Progetto e valorizzazione della porta civica del borgo di Scansano”. Alle 18, orario previsto per la fine degli interventi, è in programma un aperitivo.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli architetti e prevede il riconoscimento di due crediti per la formazione continua.