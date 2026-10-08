ARCIDOSSO – Dalla Maremma a Roma. Questo il viaggio d’andata di Resti Umani, cortometraggio scritto e diretto dal regista arcidossino Lorenzo Gonnelli, sarà presentato in prima mondiale alla 24ª edizione di Alice nella Città, sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema di Roma.

La proiezione è in programma martedì 20 ottobre alle ore 18 al Teatro Sistina di Roma e rappresenterà la prima uscita pubblica di un progetto cinematografico profondamente legato alla Maremma.

Il film è stato infatti realizzato interamente nella provincia di Grosseto e le riprese si sono svolte nella cava di Gavorrano, al Teatro delle Rocce, con il patrocinio del Comune di Gavorrano. Amiatino il regista Lorenzo Gonnelli, originario di Arcidosso, così come Braian Xeka, uno degli interpreti principali del film, anche lui di Arcidosso.

Resti Umani: dall’idea alla realizzazione

«Resti Umani arriva alla sua prima mondiale dopo un percorso iniziato nel 2023 con il Sentiero Film Lab, dove il progetto è stato sviluppato e ha ottenuto il sostegno alla produzione. Da lì sono seguiti due anni di lavoro e di confronto in diversi contesti, dal Figari Film Festival in Sardegna fino all’Omladinski Film Festival di Sarajevo» – racconta il regista Lorenzo Gonnelli.

«Uno degli aspetti più importanti è stato trovare il luogo giusto – ricorda – Fin dall’inizio immaginavo la cava quasi come un personaggio del film: cercavo uno spazio molto presente, capace di trasmettere da solo un senso di isolamento e di sospensione. Quando abbiamo trovato la cava di Gavorrano ho capito che poteva essere esattamente quel luogo. Il supporto del Comune di Gavorrano è stato fondamentale, perché ci ha dato la possibilità concreta di lavorare in quello spazio e di costruire il film attorno alle sue caratteristiche».

«Anche la ricerca del protagonista è partita dal territorio – racconta Gonnelli – Dopo molti provini, cercando un ragazzo molto giovane di origine albanese, ho incontrato Braian Xeka, che viene proprio da Arcidosso, il mio paese. Non aveva mai recitato prima, ma mi ha convinto immediatamente e abbiamo iniziato insieme un lungo lavoro sul personaggio».

«Resti Umani è il mio secondo cortometraggio girato nella provincia di Grosseto, dopo Animali Senza Dio – ricorda – Continuare a lavorare su questo territorio per me è importante, perché nei suoi paesaggi, nelle sue distanze e nei suoi margini ritrovo una dimensione che sento profondamente cinematografica e molto vicina al mio sguardo».

I sindaci Stefania Ulivieri e Jacopo Marini: «Grande orgoglio per il talento della nostra terra»

«È motivo di grande orgoglio e soddisfazione vedere come un luogo iconico del nostro territorio, come la cava di Gavorrano e il Parco delle Rocce, sia diventato il cuore scenografico ed emotivo di un’opera cinematografica di grande rilievo – dichiara la sindaca di Gavorrano Stefania Ulivieri – Il supporto al film di Lorenzo Gonnelli nasce dalla convinzione che la cultura e il cinema siano straordinari strumenti di valorizzazione dei nostri paesaggi e della nostra storia. Vedere la Maremma giungere fino a una vetrina così prestigiosa come Alice nella Città e la Festa del Cinema di Roma conferma il valore di questa scelta e il talento delle realtà del nostro territorio. A tutto il team di Resti Umani vanno i nostri più sentiti auguri per questo traguardo».

Soddisfazione anche ad Arcidosso, paese d’origine del regista e di Braian Xeka. «Vedere due giovani di Arcidosso arrivare con un progetto nato in Maremma a una vetrina importante come Alice nella Città è motivo di grande soddisfazione – commenta il sindaco di Arcidosso Jacopo Marini – Lorenzo ha scelto di continuare a raccontare attraverso il cinema questa terra e i suoi luoghi, trovando proprio ad Arcidosso anche il giovane protagonista del suo film. A lui, a Braian e a tutte le persone che hanno lavorato a “Resti Umani” va il nostro in bocca al lupo per questa prima mondiale».

La Grosseto anni ’90 di Resti Umani

Ambientato nella Grosseto dei primi anni Novanta, Resti Umani racconta la storia di Sami, un giovane ragazzo albanese che vive isolato in una cava abbandonata insieme a Massimo, che si occupa di lui. Durante la notte, l’arrivo di un uomo con un bambino sequestrato trasforma la cava in uno spazio sospeso e indecifrabile, nel quale Sami resta solo.

Nel cast figurano Braian Xeka, Stefano “Steno” Cimato, Salvatore Pulzella ed Enea Bruschettini. Stefano “Steno” Cimato è inoltre conosciuto come cantante dei Nabat, storica formazione della scena punk/Oi! italiana.

Il progetto è stato sviluppato a partire dal 2023 all’interno del Sentiero Film Lab, percorso di residenza e sviluppo cinematografico organizzato a Firenze da Sentiero Film. Il cortometraggio è prodotto da Eclettica di Milano, Kahuna Film di Poggibonsi e Sentiero Film di Firenze, con il supporto della Mediateca Digitale della Maremma di Grosseto.

La produzione ha inoltre ricevuto un finanziamento della Regione Toscana nell’ambito del PR FESR Toscana 2021-2027, attraverso il bando dedicato al sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive.

La prima mondiale ad Alice nella Città rappresenta così un passaggio significativo per un progetto cresciuto attraverso un percorso nazionale e internazionale, mantenendo un forte legame creativo e produttivo con la Maremma.

Resti Umani

Regia e sceneggiatura: Lorenzo Gonnelli

Produzione: Eclettica, Kahuna Film, Sentiero Film

Cast: Braian Xeka, Stefano “Steno” Cimato, Salvatore Pulzella, Enea Bruschettini

Supporto: Mediateca Digitale della Maremma

Patrocinio: Comune di Gavorrano

Sostegno: Regione Toscana – PR FESR Toscana 2021-2027

Prima mondiale: 20 ottobre 2026, ore 18 – Teatro Sistina, Roma – Alice nella Città, 24ª edizione