MANCIANO – Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Saturnia nel comune di Manciano.

Lo scontro nella discesa delle cascate

Verso le 14 di oggi due auto si sono scontrate nella discesa delle cascate del Mulino, al Gorello.

Il ferito e i soccorsi

Uno dei conducenti di una delle due auto è rimasto ferito. L’uomo, di origine straniera, è stato soccorso dagli operatori della Misericordia di Manciano e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Orbetello in condizioni non gravi. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Manciano.

I rilievi dei carabinieri

Per i rilievi erano presenti i carabinieri di Manciano che stabiliranno la dinamica dell’incidente.