SORANO – Una carovana di Ferrari con a bordo tour operator e investitori, parcheggiata a ridosso delle isole ecologiche e dei bidoni dei rifiuti: è la scena che i consiglieri comunali Ugo Lotti e Luciano Nucci descrivono nell’interrogazione presentata alla sindaca Barbara Belcari. Al centro c’è la tappa del Grand Rally a Sovana (Sorano) di mercoledì 7 ottobre.

La «sosta negata» in piazza del Pretorio

Secondo i due consiglieri, gli organizzatori della manifestazione automobilistica avevano chiesto all’Amministrazione un’autorizzazione temporanea e straordinaria di 45 minuti. Serviva per far sostare le vetture ed esporle nella cornice di piazza del Pretorio, in un giorno feriale con «basso afflusso turistico».

Inoltre, sottolineano Lotti e Nucci, «gli organizzatori non hanno mai richiesto l’occupazione o il parcheggio a titolo gratuito, palesando la totale disponibilità a corrispondere una tariffa straordinaria proporzionata all’esclusività dell’evento».

Il Comune di Sorano avrebbe invece opposto, scrivono i consiglieri, «un fermo e a nostro avviso inspiegabile diniego». La motivazione sarebbe stata la volontà di «non voler concedere favoritismi». Le Ferrari sarebbero così state dirottate nel parcheggio d’interlinea di via dell’Oratorio, «a ridosso delle isole ecologiche e dei bidoni per lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani», scrivono i consiglieri di opposizione.

La questione turismo

Nell’interrogazione i consiglieri ricordano che Sorano è agli ultimi posti in Toscana per reddito pro capite. Il bilancio di previsione, aggiungono, destina «modeste risorse» alla Missione Turismo.

Per questo Ugo Lotti e Luciano Nucci giudicano la scelta dell’Amministrazione un errore. «Si configura un’assurda rinuncia a entrate straordinarie – affermano – che avrebbero permesso, a costo zero per i contribuenti, di finanziare interventi urgenti e decorosi come il ripristino o la sostituzione della segnaletica stradale o dei cartelli turistici del borgo, oggi, in parte, fatiscenti».

Quanto al rischio di favoritismi, continuano, «a nostro avviso la giustificazione appare del tutto risibile e pretestuosa laddove l’esposizione di vetture di tale richiamo mondiale in piazza del Pretorio avrebbe rappresentato un formidabile veicolo di promozione gratuita per il borgo, a vantaggio di tutte le attività commerciali, artigianali e ricettive presenti».

Le quattro domande alla sindaca

I consiglieri chiedono innanzitutto quali siano le «motivazioni tecniche o di tutela monumentale che hanno spinto l’Amministrazione a negare la sosta» e se esista «un formale atto scritto di diniego» firmato da un funzionario o da un amministratore. Chiedono poi come si giustifichi, sul piano della «sana gestione finanziaria, il rifiuto di un’entrata straordinaria patrimoniale utile a finanziare la manutenzione dei cartelli turistici, in presenza di un bilancio comunale carente sulla Missione Turismo».

La terza domanda riguarda l’immagine del borgo: l’Amministrazione ritiene che ne esca valorizzata se «investitori internazionali e vetture simbolo del Made in Italy sono stati costretti a sostare in via dell’Oratorio dinanzi ai cassonetti dell’immondizia»?

Infine, Ugo Lotti e Luciano Nucci vogliono sapere se il diniego, da loro definito «discriminatorio e autolesionistico», sarà confermato anche per la seconda tappa dell’evento, che risulterebbe già in calendario per il 13 ottobre.