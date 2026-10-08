FOLLONICA – «La scuola italiana continua a scontare ritardi importanti sul fronte dell’edilizia scolastica e dei servizi. A evidenziarlo è anche il nuovo report “Ecosistema Scuola di Legambiente”: nel 2025, il 32% degli edifici scolastici necessita ancora di lavori urgenti. Un dato che racconta le difficoltà strutturali con cui ancora oggi devono fare i conti molte comunità scolastiche e che conferma quanto sia necessario continuare a investire nella sicurezza e nella qualità degli edifici. In questo quadro, gli edifici scolastici delle scuole superiori di Follonica sono un esempio calzante della situazione». A intervenire è il Partito democratico della città del golfo.

«La scuola è il primo presidio di sicurezza e di futuro del Paese e per questo le condizioni degli edifici scolastici devono essere una priorità», sottolineano dal Pd follonichese.

«Nei giorni scorsi, al Liceo Carlo Cattaneo di Follonica, gli studenti hanno organizzato una protesta per portare all’attenzione le condizioni dell’edificio di via De Gasperi. Tra le criticità segnalate ci sono bagni non funzionanti, finestre e porte danneggiate e problemi sulle tapparelle, oltre alle difficoltà legate alla temperatura degli ambienti».

«Ascoltare la voce degli studenti è importante e sosteniamo con convinzione le loro giuste proteste – prosegue il Pd – perché sono loro, insieme a docenti e al personale Ata, a vivere quotidianamente gli spazi scolastici. Le loro segnalazioni non devono essere ignorate, ma rappresentare uno stimolo per verificare le problematiche e intervenire dove necessario».

Il Partito democratico di Follonica spiega di «aver seguito da vicino, nei mesi scorsi, gli interventi all’edificio scolastico che ospita le classi del professionale e del liceo», ricordando che «nel mese di luglio, il consigliere provinciale Mattia Maule ha effettuato un sopralluogo nella struttura e ha informato la segreteria di Follonica della situazione».

«In quel caso – continuano dal Pd – c’erano problemi strutturali importanti, che causava«no infiltrazioni d’acqua dal soffitto. La Provincia, con il presidente Francesco Limatola, ha però mantenuto gli accordi presi e i lavori necessari sono stati iniziati e terminati. È la dimostrazione che, quando le problematiche vengono segnalate e affrontate, è possibile arrivare a una soluzione».

Sul Liceo Cattaneo, il Pd prosegue: «Se ci sono ulteriori difficoltà, siamo sicuri che la Provincia interverrà, così come ha già fatto, rispettando la parola data. C’è attenzione e c’è dedizione da parte del nostro consigliere provinciale Maule, che ha seguito personalmente la situazione. Anche il Pd di Follonica continuerà a fare la propria parte, mantenendo alta l’attenzione e confrontandosi con gli enti competenti affinché i problemi possano essere risolti».

Resta però il tema più generale delle risorse a disposizione degli enti locali, e proprio per questo il Pd sollecita una programmazione triennale per l’edilizia scolastica alimentata dai “Mutui Bei”, «visto che l’ultima programmazione è stata quella del 2018- 2020», sottolinea.

«I fondi da parte del Governo sono limitati – osserva il Pd – e questo rende più difficile garantire una manutenzione ordinaria costante. La Provincia interviene per quanto possibile, per questo motivo la programmazione triennale consentirebbe agli enti locali di lavorare in modo incisivo sull’edilizia scolastica. Oggi il problema sono le scuole e domani potrebbero essere altre strutture pubbliche. La manutenzione ordinaria è fondamentale proprio perché permette di evitare che piccoli problemi si trasformino nel tempo in interventi molto più complessi e costosi».

Secondo il Partito democratico, inoltre, la discussione sull’edilizia scolastica «deve necessariamente tenere conto di un’altra questione che diventerà sempre più centrale: l’adattamento climatico degli edifici. Oggi parlare di sicurezza non significa occuparsi soltanto di collaudi statici, agibilità, impianti e prevenzione degli incendi. Le ondate di calore sono sempre più frequenti e impongono di considerare anche la qualità degli ambienti nei quali studenti, docenti e personale Ata trascorrono gran parte della giornata. Aule troppo calde, edifici privi di adeguati sistemi di schermatura, isolamento insufficiente e scarsa ventilazione possono infatti rendere difficili le attività didattiche e lavorative, soprattutto all’inizio e alla fine dell’anno scolastico».

«L’edilizia scolastica del futuro – conclude il Pd – dovrà necessariamente tenere conto anche di questi fattori. Riqualificare una scuola significa renderla più sicura, più efficiente e più adeguata alle nuove condizioni climatiche. Gli studenti devono poter vivere la scuola in ambienti dignitosi e sicuri e le istituzioni hanno il dovere di ascoltare le loro segnalazioni e intervenire, compatibilmente con le risorse disponibili».