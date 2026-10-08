GROSSETO – Si è svolto questa mattina a Rispescia, nella sede di Legambiente, il convegno “Domani. Sostenibilità e innovazione. Idee e strumenti per il futuro dell’acqua e dei servizi pubblici essenziali in Toscana“, organizzato da Confservizi Cispel Toscana, Acquedotto del Fiora e Legambiente.

Al centro del confronto, la necessità per le aziende che gestiscono l’acqua potabile di dotarsi di strumenti innovativi per affrontare il cambiamento climatico e di lavorare in rete.

«Qui, dalla casa dell’ecologia, a Legambiente, oggi proviamo a tracciare alcune direzioni per il futuro dell’idrico in Toscana, quindi provare a costruire elementi sempre più sostenibili e innovativi per la gestione di quello che ormai viene definito l’antropocene in termini geologici, ovvero l’uomo che cambia profondamente il clima – ha spiegato Roberto Renai, presidente di Acquedotto del Fiora e coordinatore Acqua Confservizi Cispel Toscana -. Questo significa che le nostre aziende, che gestiscono l’acqua potabile per i nostri cittadini, devono strutturarsi sempre di più con elementi di innovazione per riuscire a seguire, purtroppo, la complessità dell’ambiente».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IlGiunco.net (@ilgiunconet)

«Siamo qui oggi per confrontarci su quelle che sono le linee di sviluppo che ci possano consentire in futuro di mantenere e fortificare questo rapporto sinergico che c’è tra tutti noi – ha commentato Nicola Perini, presidente di Publiacqua e di Confservizi Cispel Toscana -. Noi abbiamo la responsabilità di dare ai nostri cittadini servizi migliori e di darli nella massima efficacia ed efficienza. La cooperazione e la collaborazione sono l’elemento essenziale. Per far questo, oltre alla costruzione di relazioni costanti tra dirigenti e personale delle varie aziende, è importante studiare e condividere insieme le linee di prospettive e di sviluppo».

«Il futuro dell’acqua può essere riassunto in sei parole – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente David Barontini -: governance, investimenti, resilienza, innovazione, sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale. Credo che il contrasto al cambiamento climatico debba innanzitutto essere affrontato con delle infrastrutture più resilienti, con la ricerca delle perdite d’acqua e delle riparazioni utilizzando quell’innovazione a cui abbiamo accessibilità per rendere il sistema più efficiente. Credo che l’acqua debba continuare a essere un bene comune, e deve tornare a essere nell’interesse pubblico in un modo più spinto di quello che è adesso. La Regione si sta muovendo proprio su questo, per rendere il tutto alla portata di mano».

Sugli invasi, l’assessore Barontini ha aggiunto: «La questione degli invasi, che sta seguendo direttamente il presidente della Regione Eugenio Giani perché ha lui questa delega, sta procedendo in maniera accelerata proprio per rendere la Toscana più resiliente contro le bombe d’acqua che anche oggi stanno avvenendo nella nostra Regione. È una priorità del nostro governo regionale affinché possano essere regimate e anche fonte di approvvigionamento idrico per la nostra popolazione».

Oltre a Renai, Perini e Barontini, all’incontro sono intervenuti: Angelo Gentili della Segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente; Alessandro Mazzei, direttore generale di Autorità idrica Toscana; Federico Gasperini, direttore di Legambiente Toscana; Domenico Lenzi, direttore generale di GAIA; Mirko Neri, presidente di Svolta; Enrico Bertelli, responsabile relazioni istituzionali e comunicazione di Acquedotto del Fiora.