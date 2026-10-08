ORBETELLO – La Giunta del Comune di Orbetello ha approvato l’atto di indirizzo per l’adesione al progetto dell’Istituto di Scienze Marine del Cnr (Cnr-Ismar di Roma) che prevede il monitoraggio satellitare della biomassa algale della Laguna di Orbetello.

«Via libera dalla Giunta – dice il consigliere delegato con delega alla Laguna di Orbetello, il senatore Roberto Berardi – per aderire al progetto per il monitoraggio della biomassa algale nella Laguna di Orbetello con le metodologie di ripresa satellitare, presentato dal Cnr-Ismar di Roma, che per l’Ente non prevede alcun onere finanziario, ma consentirà di mettere a punto un metodo avanzato per monitorare la vegetazione sommersa della laguna di Orbetello, tramite l’utilizzo di immagini satellitari del programma europeo Copernicus».

«Le immagini quindi – spiegano i tecnici che hanno seguito il progetto – sono gratuite e disponibili ogni 2-3 giorni. Il protocollo prevede una procedura automatica che elabora le immagini e, entro un giorno dall’acquisizione, produce una mappa del fondale. La mappa separa le aree coperte da vegetazione da quelle prive e indica, zona per zona, la percentuale di copertura. Confrontate con le osservazioni fatte direttamente in campo, le mappe hanno restituito un’accuratezza intorno al 70% (valore che la letteratura scientifica considera adeguato a un uso operativo dei dati)».

«Per il Comune – aggiunge Berardi – il vantaggio principale è sapere già tra inverno e primavera quanta vegetazione sia presente in laguna e dove è concentrata, così da programmare con più precisione tempi, zone di raccolta e interventi più mirati sulle aree a maggiore densità e a maggior rischio distrofico».

«Questo approccio inteso come “raccolta di precisione” delle biomasse algali – chiariscono i tecnici – può ridurre così il rischio di crisi estive, andando a ridurre la pressione nelle zone a maggior rischio nei periodi in cui il caldo alimenta la decomposizione delle alghe e di conseguenza produce consumo di ossigeno e liberazione di idrogeno solforato, noto per il forte odore di zolfo e per il ruolo che ha ossidandosi nella produzione delle tipiche “acque bianche”».

«In estate inoltre – conclude Berardi sulla scorta del supporto degli esperti – questo approccio serve ad avere più chiara la distribuzione delle aree che possono andare più facilmente in sofferenza e a seguire in maniera più completa l’evoluzione dei fenomeni. Il progetto rientra, quindi, in una visione più ampia di “monitoraggio 2.0”, in cui diversi strumenti tecnico-scientifici e operativi lavorano in sinergia. Questa fase prevede infatti ulteriori sviluppi e il collegamento ad altri approcci che la pubblica amministrazione sta sviluppando per il territorio. In futuro, tutti questi confluiranno in un sistema integrato per la gestione del dato, per il controllo delle attività e il supporto alle decisioni, ordinarie e straordinarie, sia nel breve che nel lungo periodo».