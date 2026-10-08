GROSSETO – Nella mattinata di oggi, 8 ottobre, l’ingegner Marco Frezza, già direttore regionale dei vigili del fuoco della Toscana e promosso a direttore presso la Direzione centrale per l’innovazione tecnologica e le telecomunicazioni del Ministero dell’Interno, Dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile, ha fatto visita al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Grosseto, nell’ambito del programma dei saluti istituzionali con i Comandi della regione.

L’incontro con il personale

Ad accoglierlo sono stati il comandante provinciale, ingegner Roberto Bonfiglio, i funzionari tecnici e tutto il personale in servizio, insieme ai capi dei distaccamenti di Follonica, Orbetello e Arcidosso e ai responsabili dei distaccamenti volontari di Manciano e Sorano.

Il ricordo del periodo a Grosseto

Nel corso dell’incontro, il direttore ha espresso il proprio apprezzamento per l’attività svolta dal personale e ha ricordato il periodo trascorso alla guida del Comando di Grosseto, dove ha ricoperto l’incarico di comandante reggente dal 24 marzo 2006 al 7 gennaio 2007.

Ha inoltre richiamato gli anni trascorsi alla guida della Direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana, incarico ricoperto dal 7 dicembre 2022 al 30 settembre 2026.

Il valore della collaborazione istituzionale

La visita ha costituito un’occasione di saluto e confronto con il comandante Bonfiglio e il personale, confermando il valore della collaborazione e della continuità istituzionale tra la Direzione regionale e i dieci Comandi provinciali.