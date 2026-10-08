GROSSETO. Benzina e gasolio a prezzi fissi così come stabilito qualche giorno fa dalle maggiori compagnie petrolifere italiane e internazionali. Solo che a farlo è la Conad di Grosseto che, nonostante la decisione del Governo di non intervenire subito sulle accise mobili sui carburanti, ha deciso per il momento di lasciare invariati i prezzi di benzina e gasolio.

E così, mentre Eni e le altre compagnie alzano il prezzo soprattutto del diesel, Conad mantiene i due prezzi “tetto” alla pompa: per la benzina 1,99 euro al litro e 2,190 euro al litro per il gasolio.

Una scelta voluta soprattutto per dare un servizio e un aiuto concreto alle famiglie maremmane che si trovano a volte destabilizzate non solo dall’alto livello dei prezzi, ma anche dalla costante oscillazione degli stessi.

A Grosseto Conad ha due distributori: uno in via Scansanese e uno in via Bulgaria.