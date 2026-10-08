SIENA – Sono stati eseguiti nelle scorse settimane da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Siena e del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro numerosi servizi di ispezione e controllo all’indirizzo di attività commerciali operanti nel settore dell’agricoltura, nell’ambito di una mirata campagna contro il fenomeno del “caporalato” disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri su scala nazionale.

L’attività di controllo effettuata dai Carabinieri delle 4 Compagnie della provincia e del N.I.L. di Siena si colloca, tra l’altro, nel solco delle direttive emanate dalla Prefettura di Siena al fine di fare emergere il citato fenomeno.

Il risultato dei controlli nella provincia di Siena

Nello specifico, nella provincia di Siena sono state controllate nove attività commerciali, con sede tra i comuni di Sinalunga, Montalcino, Sovicille, San Gimignano e Colle Val d’Elsa.

In quattro di queste i Carabinieri hanno riscontrato irregolarità, a vario titolo, sul piano penale e amministrativo. In particolare, al titolare di un’azienda di Montalcino e a un suo dipendente, responsabile per un ramo specifico della stessa azienda, è stato contestato il mancato rispetto delle prescrizioni riferite alla cd. “sorveglianza sanitaria”.

Al dipendente è stato altresì contestato il mancato aggiornamento del Duvri (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) previsto in caso di prestazione d’opera fornita accanto a dipendenti di diverse attività. Per il mancato invio di alcuni lavoratori alla visita medica prevista nell’ambito della sorveglianza sanitaria è stata sanzionata anche una terza persona, titolare di un’attività operante nel comune di Sovicille.

Per tale ragione, come ricordano i Carabinieri in una nota, i tre sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, trattandosi di una contravvenzione di rilevanza penale, sanzionata con una pena pecuniaria.

Presso altre due aziende, rispettivamente, a Sinalunga e a Sovicille, sono stati sorpresi, all’interno di ciascuna attività, 3 operai senza regolare contratto. Nella circostanza sono state elevate sanzioni per € 34.000 e le due attività sono state temporaneamente sospese sino alla definizione del procedimento amministrativo.

Nel complesso i lavoratori controllati sono stati 47, dei quali sei sorpresi “in nero” e tre con altre forme di irregolarità.

L’Arma dei Carabinieri, attraverso la sinergia tra le sue articolazioni territoriali e i comparti di specialità, continuerà, anche nelle prossime settimane, a infondere il massimo impegno a tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori, al fine di creare e mantenere le condizioni per una leale concorrenza tra imprese che operano in una cornice di legalità e di rispetto delle regole.

Con riferimento alla posizione delle 3 persone alle quali sono state contestate violazioni di legge aventi rilevanza penale, sia pure appartenenti alla natura delle contravvenzioni, come ricorda anche la nota dei carabinieri, gli stessi sono in questa fase solamente accusati del reato contestato e che le loro responsabilità saranno vagliate dall’Autorità Giudiziaria nelle sedi competenti, in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.