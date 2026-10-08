ORBETELLO – «In campagna elettorale l’assessore Leonardo Marras ed il Pd avevano annunciato che il progetto esecutivo per la messa in sicurezza dell’area del Guinzone, nel comune di Orbetello, era pronto e finanziato. Invece, è trascorso un anno e ancora non c’è traccia del progetto esecutivo, come ha ammesso, in aula, lo stesso Eugenio Giani rispondendo ad una mia interrogazione. Hanno sfruttato un tema caldo per il territorio, che meriterebbe rispetto, e non danno risposte». A dirlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci.

«Hanno preso in giro e provato a sfruttare i residenti che nel 2012 e 2014 sono stati colpiti dall’alluvione e che, in altre occasioni, hanno subìto allagamenti. Il governatore Giani non sa neppure che quella del Guinzone non è una cassa di espansione ma è un progetto “monco” in partenza – dice Minucci -. Dal 2012, dopo l’alluvione che colpì la zona dell’Albinia, vado ripetendo che le promesse della Regione sarebbero rimaste tali perché per realizzare una cassa di espansione, con tanto di arginature, servirebbero oltre 50 milioni di euro, e comunque sarebbe miope realizzare una cassa di espansione a ridosso del mare».

«Di fatto è un’area che va necessariamente messa in sicurezza, è periodicamente interessata da allagamenti, ed i residenti continuano a rischiare ad ogni acquazzone. E’ un territorio fragile ed un intervento sarebbe urgente, ma si è preferito annunciare dimenticandosi poi degli abitanti che vivono in quella zona e che hanno bisogno di risposte – attacca Minucci -. Spetta alla Regione occuparsi della messa in sicurezza del territorio che amministra, come delineato dai molteplici accordi interregionali con i ministeri competenti».