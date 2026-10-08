BATIGNANO – Tradizione, territorio e promozione turistica tornano protagonisti a Batignano (Grosseto) con la 36ª Festa dell’olio, in programma nei weekend del 17-18 e 24-25 ottobre 2026. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Batignano, quest’anno potrà contare sul sostegno della Città di Grosseto, che ha concesso il patrocinio all’iniziativa.

Il Comune metterà a disposizione 50 transenne e un contributo economico di 2mila euro circa per garantire servizi di controllo, accoglienza, gestione dei flussi e sicurezza dei visitatori. A questi interventi si aggiunge un ulteriore contributo destinato alla cartellonistica della manifestazione, con particolare attenzione alle attività di educazione e sensibilizzazione ambientale.

«La Festa dell’olio di Batignano – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è un appuntamento che racconta molto bene la nostra comunità: le sue tradizioni, il legame con il territorio e la capacità di valorizzare le eccellenze locali. Come Amministrazione siamo felici di essere al fianco della Pro Loco e di sostenere una manifestazione che, arrivata alla sua 36ª edizione, rappresenta un patrimonio importante per Batignano e per tutta la città. Il nostro sostegno vuole contribuire a rendere l’evento sempre più accogliente, sicuro e attento anche ai temi della sostenibilità e della sensibilizzazione ambientale. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare e a scoprire ancora una volta la bellezza e l’identità di Batignano».

Un sostegno che accompagna una delle iniziative più radicate nella tradizione di Batignano e che rappresenta un’importante occasione di valorizzazione delle produzioni locali, della cultura e del territorio, oltre che un appuntamento capace di richiamare visitatori e pubblico nel borgo.

«Si tratta di un appuntamento che unisce in modo naturale ambiente, tradizione e promozione del territorio – hanno concluso l’assessore all’Ambiente, Erika Vanelli e l’assessore al Turismo, Riccardo Megale -. Sostenere questa manifestazione significa valorizzare una delle nostre eccellenze, rafforzare l’attrattività turistica del borgo e, allo stesso tempo, promuovere una maggiore attenzione alla sostenibilità e alla sensibilizzazione ambientale. Il Comune vuole continuare a essere al fianco delle realtà locali che, con il loro impegno, contribuiscono a far conoscere e vivere il nostro territorio. La 36ª edizione della Festa dell’Olio sarà ancora una volta un’occasione per incontrarsi, riscoprire le tradizioni e far conoscere ai visitatori la qualità e l’identità di Batignano e della comunità grossetana».