GROSSETO – «Devo pagare il dentista, mi servono 475 euro, me li puoi versare?». La truffa della ballerina si evolve e miete nuove vittime.

Il falso messaggio sul voto per la ballerina

«Un paio di giorni fa mi è arrivato da un amico il messaggio di votare una ragazzina per farle vincere un corso di ballo – racconta una nostra lettrice –. Ho provato a votare, ho inserito il codice ma non riuscivo ad andare avanti. Ho chiamato l’amico che me l’aveva mandato e mi ha detto che era una truffa, di fermarmi immediatamente, e così ho fatto».

«Un paio di giorni dopo da uno dei miei telefoni (io ne ho due, uno di lavoro e uno privato) è partita la richiesta a tutti i miei contatti».

La richiesta di 475 euro ai contatti

Nel messaggio si diceva di dover pagare 475 euro per il dentista e si chiedeva un bonifico di 475 euro. «A chi chiedeva se fossi veramente io arrivava un messaggio di conferma e di seguito l’Iban su cui versare i soldi».

Chi ha pagato e chi si è fermato

«Mi ha chiamato mia sorella, mi ha chiamato mio nipote chiedendomi se fossi rimasta senza soldi. Al titolare del bar sotto casa si è bloccato il computer e fortunatamente non ha proceduto con il versamento, mentre una signora che conosco e a cui in passato ho dato una mano non ha esitato, e ha versato subito i soldi».

I due telefoni e il controllo perso

«Tra l’altro il messaggio della ballerina mi è arrivato su uno dei miei due telefoni, mentre la richiesta di denaro è partita dall’altro. È anche vero che di fatto sono collegati tra loro per motivi di praticità».

«Di fatto sono stata estromessa dalla gestione del mio telefono, e non potevo neppure avvertire tutti che non ero io a mandare i messaggi. Quando ho capito che stava succedendo ho bloccato tutto e resettato, ma ci è voluto del tempo» racconta ancora.

Cosa fare se si è caduti nella trappola

La prima cosa da fare, se ancora si riesce a gestire l’account Whatsapp, è di avvisare tutti che si è trattato di un messaggio non inviato volontariamente e che se dovessero arrivare richieste insolite dal nostro numero non vanno assecondate.

Se poi non riuscissimo a riprendere il controllo del nostro account conviene affidarsi a un esperto e nel frattempo sporgere denuncia.

Come difendersi

Il codice richiesto dal sito è quello di verifica che Whatsapp invia via sms: non va mai comunicato né inserito su siti esterni, nemmeno se il messaggio arriva da un amico. È buona norma attivare la verifica in due passaggi dalle impostazioni dell’app e controllare periodicamente l’elenco dei dispositivi collegati. Se si riceve una richiesta di denaro non limitarsi a chiedere conferme via messaggio, ma chiamare direttamente la persona che ci ha inviato la richiesta. In caso di truffa si può sporgere denuncia anche online alla Polizia postale.

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