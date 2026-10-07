GAVORRANO – E’ stato Tommaso Conforti della Domestic Cycling Team ad aggiudicarsi un concitato trofeo della Bartolina. Concitato a dir poco, visto che gli organizzatori hanno dovuto far fronte a due cadute, una addirittura con un trasporto di un corridore al pronto soccorso per sospetta rottura della clavicola. La manifestazione di ciclismo amatoriale Acsi è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Gavorrano, supportata dalla Banca Tema e dalla Cantina Vini di Maremma, valida come 29esima prova del Corri in Provincia. I

Il via alle 9.30 da Ribolla mentre il traguardo è stato situato dopo 500 metri per la strada che porta a Montemassi. Nonostante questa serie di imprevisti la corsa è risultata bella e avvincente, caratterizzata da una fuga avvenuta praticamente dopo pochi chilometri. Il gruppo era composto da una ventina di corridori con tre corridori della Domestic Cycling Team, società che ha sede a Santa Maria a Monte in provincia di Pisa. Con Conforti c’erano anche Filippo Fontanelli e Bernardo Angiolini. E’ stata la squadra del presidente Luca Gelichi a fare la voce da padrona con gli attacchi a ripetizione di Fontanelli e Angiolini, fino a quando si è mosso Tommaso Conforti, che poco prima di Ribolla ha attaccato da solo a circa quattro chilometri dal traguardo, dopo poco raggiunto da Alessandro Natale della Ciclistica Senese. I due di comune accordo sono arrivati a giocarsi la volata dove Conforti non ha avuto nessun problema a vincere. Nello stesso arrivo l’atleta di Certaldo aveva vinto il 17 agosto di anno scorso nel trofeo del Brigante. Il gruppo degli inseguitori veniva regolato da Riccardo Bagiotti del team Vallone.

“Un arrivo che mi porta bene – ha dichiarato a fine gara il vincitore – Ringrazio i miei compagni di squadra ovvero Matteo Sensi, Francesco Fontanelli e Bernardo Angiolini, senza di loro sarebbe stata durissima portare a casa la vittoria. Nell’occasione ringrazio anche gli sponsor che ci supportano dall’inizio dell’anno nella nostra attività senza farci mancare niente”. Questi i vincitori di categoria: Alessandro Natale, Leonardo Mugnai, Riccardo Biagiotti, Mario Calagreti, Valerio Sarti, Simone Tognetti e Enrico Burchietti.