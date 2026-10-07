FOLLONICA – Domenica 25 ottobre l’amministrazione organizzerà “Svuota Cantine“, mercatino degli oggetti usati, insieme al prezioso contributo della Pro Loco Follonica. L’evento si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 19.00 al Parco Centrale di Follonica e le cittadine e i cittadini potranno fare richiesta esclusivamente tramite modulo online presente sul sito del Comune di Follonica al seguente link:

https://www.comune.follonica.gr.it/Vivere-il-comune/Eventi/Svuota-cantine-Ottobre-2026#attribute-group-other

I partecipanti potranno vendere i loro oggetti, purché non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone.

“Si rinnova il consueto appuntamento con Svuota Cantine. Dopo la grande partecipazione di aprile, anche ad ottobre viene offerta la possibilità di riutilizzare gli oggetti usati, tramite scambio o vendita, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare. Siamo certi che non mancheranno le richieste di esposizione e la partecipazione della cittadinanza sarà come sempre numerosa” dice il vicesindaco Danilo Baietti.

Nel mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.