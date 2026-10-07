GROSSETO – Ore di ansia per Giuliano Alunni Biagiotti, 84 anni, che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, si era allontanato dalla propria abitazione nella zona di via Adda, a Grosseto. L’uomo è stato ritrovato in serata.

L’allarme dei familiari

I familiari, non avendo più sue notizie dal pomeriggio, avevano avviato le ricerche e allertato le forze dell’ordine. L’84enne indossava jeans, una maglietta a maniche corte, un gilet e un cappello mimetico.

Fortunatamente la storia si è conclusa con il ritrovamento dell’uomo intorno alle 21.30 di questa sera.