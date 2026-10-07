ORBETELLO – «Orbetello ha bisogno di un presidio giudiziario vicino ai cittadini. Per questo ho presentato un emendamento al disegno di legge sulle Circoscrizioni giudiziarie, attualmente all’esame della Commissione Giustizia della Camera, per ripristinare la sede distaccata del Tribunale – dichiara il deputato del Partito Democratico Marco Simiani. La presenza di un ufficio giudiziario sul territorio rappresenterebbe un utile servizio per cittadini, professionisti e imprese dell’area sud della provincia di Grosseto, riducendo spostamenti e difficoltà legate alla distanza dalla sede centrale del capoluogo».

«Il ripristino della sede di Orbetello risponde all’esigenza di rendere la giustizia più accessibile e vicina alle comunità, tenendo conto delle caratteristiche geografiche e delle specificità del territorio – prosegue – La revisione delle circoscrizioni giudiziarie può essere l’occasione per valutare anche queste necessità e rafforzare i servizi nelle aree più distanti dai capoluoghi. Auspichiamo quindi che l’emendamento possa essere accolto, individuando anche le risorse necessarie per rendere operativo il presidio.»