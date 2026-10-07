FOLLONICA – Dal 16 ottobre ripartono i laboratori creativi della Sou School of architecture for children, la scuola di architettura per i più piccoli organizzata dal Cantiere Cultura. Le attività sono rivolte a bambine e bambini dai 7 ai 12 anni e puntano a stimolare uno sguardo critico verso la città e verso chi la abita.

Secondo anno a Follonica

La Sou School torna in città per il secondo anno consecutivo. L’edizione precedente ha dato esiti positivi e si è chiusa con un’esposizione al Casello idraulico. Quest’anno il progetto ha ottenuto il contributo di CR Firenze e può contare sul patrocinio dell’Ordine degli architetti di Grosseto.

La città della gentilezza

Il tema scelto per l’edizione 2026/2027 è “City of kindness“, cioè la città della gentilezza. Il percorso invita i bambini e le bambine a immaginare un futuro diverso, con città più accoglienti, giocose, pacifiche e vive. Gli organizzatori spiegano che si esplorerà come gli spazi pubblici possano diventare luoghi di cura, di incontro e di appartenenza per tutte le specie viventi.

L’architettura come relazione

Nel progetto l’architettura è intesa come possibilità di creare nuove relazioni, fondate su empatia, rispetto, responsabilità condivisa e partecipazione. I partecipanti diventeranno così veri “citymakers” di buone maniere, capaci di proporre visioni, piccoli gesti e trasformazioni per riparare il mondo insieme. L’idea di fondo è che la gentilezza possa diventare una forma di architettura.

Presentazione al Casello idraulico

Il programma e gli ospiti dell’anno 2026/2027 saranno presentati venerdì 9 ottobre, alle 18, al Casello idraulico.