Crediamo ostinatamente che a nessuno interessi davvero il nostro indirizzo di posta. Falso. Quel recapito non è una banale etichetta: è la chiave di volta della nostra esistenza burocratica.

Il mercato nero delle buone intenzioni

Lo snodo nevralgico attraverso cui passano i referti dell’Asl, le comunicazioni bancarie e i documenti lavorativi coincide, nel novanta percento dei casi, con lo stesso indirizzo che usiamo per iscriverci al fantacalcio o al portale di scommesse. Consegnarlo alla cieca significa, letteralmente, gettare le chiavi di casa in mezzo a una piazza affollata.

Le cronache locali ne sono drammaticamente piene. I database di questi siti minori — portali e-commerce di dubbia provenienza, forum tematici, aggregatori di offerte — sono spesso protetti da infrastrutture informatiche ridicole. Vengono bucati con una regolarità disarmante. E i nostri recapiti, completi di nome e cognome, finiscono nei gironi danteschi del mercato nero digitale, pronti per essere impacchettati e rivenduti a truffatori di professione. Come ribadito ciclicamente dagli allarmi della Polizia Postale e delle Comunicazioni, la stragrande maggioranza delle frodi informatiche e dei furti d’identità non nasce da sofisticati attacchi hollywoodiani, ma dallo sfruttamento di credenziali trafugate da archivi obsoleti e dimenticati in rete.

Spezzare la catena della profilazione commerciale

Come ci si difende? La soluzione non è certo rintanarsi in un eremo sprovvisto di connessione Wi-Fi. Serve, piuttosto, una calcolata astuzia tattica. Smettere di usare un unico, gigantesco calderone per tutto.

Se la banca o il commercialista esigono — e meritano — il nostro recapito ufficiale, il sito sgangherato in cui compriamo le scarpe in saldo non gode dei medesimi privilegi. L’approccio difensivo più scaltro consiste nell’inserire un solido cuscinetto tra noi e il mare aperto della rete. Sfruttare una email temporanea ogniqualvolta si è costretti a completare registrazioni futili o palesemente sospette rappresenta una manovra di evasione ineccepibile. Questo strumento funge da scudo usa e getta. Incassa l’urto inziale. Riceve il link di attivazione o il codice promozionale desiderato, per poi confinare tutto lo spam commerciale e i successivi, inevitabili tentativi di profilazione in una zona morta. Lontano, lontanissimo dal nostro ecosistema digitale primario, che rimarrà pulito e inaccessibile.

Igiene cibernetica e cinismo necessario

Ma il problema non si limita unicamente alla valanga di spam che intasa la memoria dello smartphone. È una cruda questione di vulnerabilità psicologica.

Nel momento in cui mescoliamo le comunicazioni vitali con la spazzatura digitale, abbassiamo la guardia. Costringiamo il nostro cervello a smistare centinaia di notifiche irrilevanti. E proprio lì, nel mezzo del rumore di fondo, quel singolo messaggio truffaldino che finge di essere la nostra filiale bancaria ci sembrerà improvvisamente plausibile. L’ingegneria sociale funziona esattamente in questo modo: sfrutta la nostra stanchezza. Un finto avviso di giacenza del corriere diventa fatale se lo leggiamo in fretta, mescolato tra i volantini digitali del supermercato.

Ripulire i propri canali telematici è vitale. Richiede compartimentazione. Ordine. E un pizzico di sano cinismo. Smettete di regalare i vostri dati anagrafici al primo modulo che lampeggia sullo schermo. Siate avari. La rete non perdona l’ingenuità, e la riservatezza personale, una volta svenduta distrattamente per un coupon da pochi spiccioli, non si recupera mai più.