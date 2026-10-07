GROSSETO – Si è svolta martedì 6 ottobre al Polo culturale Le Clarisse l’estrazione finale del Passaporto dell’Arte 2026, l’iniziativa che invita cittadini e visitatori a scoprire i luoghi della cultura grossetana raccogliendo i timbri nelle diverse sedi coinvolte. Un’edizione che ha registrato una partecipazione particolarmente alta: dei 400 passaporti distribuiti, ben 345 sono stati completati con tutti i timbri e riconsegnati per partecipare all’estrazione.

Il primo premio è andato a C.L. di Grosseto, che si aggiudica un corso base di nove mesi, con strumento a scelta, all’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Il secondo premio è stato estratto a favore di L.C., classe 2014, di Grosseto: per lui un carnet di tre biglietti per la stagione teatrale 2026-2027 del Comune di Grosseto e due tessere annuali di Fondazione Grosseto Cultura.

Il terzo premio è andato invece a R.E. di Caserta, che riceverà un biglietto per la stagione teatrale e due tessere annuali di Fondazione Grosseto Cultura.

Per partecipare all’estrazione era necessario completare il Passaporto raccogliendo i timbri al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, al Polo culturale Le Clarisse, al Museo di Storia Naturale della Maremma e, novità di quest’anno, a Palazzo Aldobrandeschi, sede della Provincia di Grosseto.

«I numeri raccontano molto bene il successo di questa edizione: su 400 passaporti distribuiti, 345 sono tornati completati con tutti i timbri – dichiara Mauro Papa, direttore del Polo culturale Le Clarisse –. È la conferma che il Passaporto dell’Arte è un’iniziativa che piace e che riesce davvero a stimolare la curiosità del pubblico, invitandolo a entrare nei nostri luoghi della cultura e a conoscerli meglio. L’ingresso della Provincia di Grosseto nel percorso, con Palazzo Aldobrandeschi, ha rappresentato quest’anno un’importante novità, ampliando la rete e rendendo ancora più ricca l’esperienza proposta ai partecipanti».