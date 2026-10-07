GROSSETO – Una collaborazione tra imprese per valorizzare la bellezza e la qualità del made in Italy nel mondo della moda. Il progetto Miss Blumare, organizzato dall’agenzia Arte e moda, anche quest’anno ha consentito a due ragazze grossetane, Vanessa Tonelli e Martina Tarlev, entrambe 17 anni, di arrivare alla finale nazionale.

Una serata di moda che mette in rete le imprese

Il progetto, sostenuto da Fismo Confesercenti oltre che da Accademia Nouvelle Esthétique, Scampoli e merceria e dalle attività che hanno scelto di ospitare le diverse tappe, porta in varie location della Maremma una serata di moda e spettacolo, mettendo in sinergia i titolari di locali, ristoranti e stabilimenti balneari che ospitano la serata e tutte quelle imprese locali che girano attorno al mondo della moda.

Fismo Confesercenti: «Il territorio sa fare rete»

«Un progetto che merita di essere sostenuto e valorizzato – afferma Francesca Verdi, presidente provinciale Fismo Confesercenti – perché rappresenta un’occasione concreta per promuovere la moda, l’eleganza femminile e, soprattutto, la capacità del territorio di fare rete».

«Dal Bagno Moderno di Marina di Grosseto all’Aloha Beach di Follonica, sono state numerose le realtà che hanno scelto di mettere a disposizione i propri spazi regalando serate piacevoli alla propria clientela e al territorio» conclude Fismo.

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