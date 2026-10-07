MONTE ARGENTARIO – C’è tempo fino al 13 ottobre per candidarsi. I medici di famiglia interessati a lavorare nelle zone carenti di assistenza primaria, tra cui Porto Santo Stefano, possono presentare domanda grazie al bando regionale appena pubblicato. Lo comunica l’Asl Toscana Sud Est.

Il bando regionale per i medici di famiglia

Il bando riguarda la copertura delle zone carenti di assistenza primaria: gli ambiti in cui il numero di medici di medicina generale non basta a rispondere alle esigenze della popolazione. La procedura è gestita a livello regionale. Una volta conclusa, viene costituita una graduatoria e partono le assegnazioni degli incarichi, sulla base delle disponibilità manifestate dai medici.

«Un medico di famiglia a ogni cittadino»

«Un passaggio importante per dare risposte anche alla cittadinanza di Porto Santo Stefano» sottolinea Roberta Caldesi, direttrice della zona distretto Colline dell’Albegna.

«Confidiamo in una buona partecipazione da parte dei medici – aggiunge la direttrice – e siamo pronti ad accompagnare le professioniste e i professionisti che sceglieranno di lavorare in questo territorio. Garantire un medico di famiglia a ogni cittadino resta una nostra priorità».

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Come funziona l’assistenza nel frattempo

In attesa delle nuove assegnazioni, l’Asl continua a garantire l’assistenza ai cittadini attraverso i medici di medicina generale già operativi a Porto Santo Stefano. Gli stessi medici svolgono anche l’ambulatorio di attività oraria avanzata nella Casa di comunità. Per accedervi bisogna chiamare il 116117, il numero europeo armonizzato per le cure mediche non urgenti.

La direzione di zona comunica che renderà noti gli avanzamenti della procedura appena saranno disponibili.