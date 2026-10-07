GROSSETO – Una nuova ondata di maltempo è pronta a interessare la Toscana. Per giovedì 8 ottobre è previsto un deciso peggioramento, con rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati localmente da raffiche di vento e grandinate. L’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico interesserà la Toscana nel corso del passaggio della perturbazione.

Il peggioramento inizierà già nel pomeriggio e nella serata di oggi, mercoledì 7 ottobre, a partire dalla costa e dalle zone nord-occidentali della regione, per poi estendersi. La fase più perturbata è attesa proprio nella giornata di giovedì.

Secondo le previsioni del Centro funzionale regionale, giovedì il tempo sarà perturbato con rovesci e temporali anche di forte intensità. I venti saranno inizialmente moderati dai quadranti meridionali e tenderanno successivamente a ruotare a Libeccio. I mari saranno mossi, fino a diventare molto mossi o agitati, mentre le temperature massime subiranno un sensibile calo.

La situazione in Maremma

Anche la provincia di Grosseto sarà interessata dal passaggio della perturbazione. Le previsioni del Consorzio LaMMA indicano per Grosseto già nelle prime ore di giovedì una probabilità elevata di pioggia e temporali, con precipitazioni che potranno accompagnare diverse fasi della giornata.

A livello regionale le temperature massime saranno in diminuzione: per Grosseto il LaMMA prevede valori indicativamente compresi tra 18 e 26 gradi. Particolare attenzione anche alla costa e alla navigazione per il progressivo rinforzo del vento e l’aumento del moto ondoso.

La Protezione civile raccomanda prudenza durante i fenomeni più intensi. In presenza di temporali forti possono verificarsi allagamenti nelle zone depresse e sulle strade, oltre a fulmini, grandine, forti raffiche di vento e caduta di rami o alberi.

Per venerdì 9 ottobre è previsto un graduale miglioramento, anche se resterà una situazione di instabilità con nuvolosità irregolare, rovesci sparsi e locali temporali. Un miglioramento più deciso è atteso sabato, quando il cielo dovrebbe tornare sereno o poco nuvoloso.