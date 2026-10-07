GROSSETO – Nei giorni 9-10-11 ottobre la circolazione ferroviaria tra Empoli e Pisa, sulla linea Firenze-Pisa, sarà interrotta per consentire lavori di manutenzione straordinaria. Probabili disagi saranno avvertiti anche in Maremma.

I treni Frecciarossa e Frecciargento sulla tratta Roma–Genova, via Firenze Campo Marte, subiranno modifiche alla circolazione.

Sono previste cancellazioni e possibili deviazioni via Civitavecchia tra Roma e Pisa, con la cancellazione della fermata di Roma Tiburtina e un conseguente aumento dei tempi di viaggio.

Fsi avverte anche che, in alcuni casi, i treni potrebbero partire in anticipo rispetto all’orario programmato. Sono inoltre previste alcune cancellazioni nelle giornate dell’8 ottobre e del 12 ottobre.

La situazione dei treni Regionali

I treni del Regionale di Trenitalia in servizio sulla Firenze-La Spezia, Firenze-Livorno-Grosseto, Firenze-Campiglia/Piombino subiranno modifiche di orario, anche con anticipi in partenza, e saranno cancellati totalmente o per parte del percorso.

Ad integrazione dell’offerta commerciale saranno programmati dei treni straordinari tra Firenze e Pisa via Prato/Pistoia/Lucca.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Maggiori informazioni nella sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, al numero gratuito 800 89 20 21 o nelle stazioni.