GAVORRANO – L’allerta meteo di livello arancione, prevista per la giornata di domani, giovedì 8 ottobre, fa slittare la prova selettiva del concorso pubblico.

Con l’ordinanza sindacale numero 202 del 7 ottobre 2026, il Comune di Gavorrano ha disposto il rinvio della prova per la copertura del profilo professionale di istruttore amministrativo (Area degli istruttori), originariamente fissata per giovedì 8 ottobre presso il Centro Congressi ex-Bagnetti.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della dichiarazione dello stato di allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per l’area interessata.

L’amministrazione comunale sottolinea che la decisione è stata assunta “a tutela della pubblica incolumità e per garantire la massima sicurezza nei trasferimenti e nello svolgimento della procedura concorsuale a tutti i candidati”.

La nuova data di svolgimento della prova è stata fissata per lunedì, 12 ottobre. Le relative indicazioni logistiche e organizzative, saranno comunicata a breve tramite un apposito avviso pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA (www.inpa.gov.it) e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Gavorrano.

Il Comune invita tutti i candidati a “monitorare costantemente i canali ufficiali per tutti i successivi aggiornamenti” relativi al concorso e alla riprogrammazione della prova selettiva.