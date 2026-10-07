GROSSETO – I giovani maremmani protagonisti in Puglia. Per il secondo anno consecutivo gli atleti cresciuti grazie al lavoro del Maremma Cricket Club hanno rappresentato la Toscana nella più importante manifestazione nazionale multisportiva dedicata agli Under 14

Per il secondo anno consecutivo il cricket toscano al Trofeo CONI ha avuto un cuore tutto grossetano. A rappresentare la regione nell’edizione 2026 della grande manifestazione nazionale dedicata allo sport giovanile sono stati infatti sette ragazzi e ragazze della provincia di Grosseto, protagonisti in Puglia di un percorso di grande livello, culminato con l’accesso alla semifinale dopo un impressionante filotto di quattro vittorie consecutive.

Il Trofeo CONI, quest’anno in programma dal 4 al 6 ottobre in Puglia con lo slogan “Vivi il tuo sogno, rappresenta la tua terra”, ha riunito migliaia di giovani atleti Under 14 provenienti da tutta Italia. Le competizioni di cricket si sono svolte a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, all’interno di una manifestazione che rappresenta ormai uno degli appuntamenti più importanti per la promozione dello sport giovanile nazionale.

La selezione toscana era composta da Nassim Crompton, Bianca Brambilla, Simone Musarella, Emma Rossi, Gaia Rossi, Lorenzo Durazzi e Noah Di Iorio, tutti nati nel 2012. Un gruppo che testimonia la notevole crescita registrata negli ultimi anni dal movimento del cricket nella provincia di Grosseto.

Dietro questo sviluppo c’è soprattutto il lavoro del tecnico Giuseppe Merlo, presidente del Maremma Cricket Club, affiancato da Antonio Lenzi, che hanno contribuito a dare continuità a un percorso cominciato quasi per caso sui banchi di scuola e diventato progressivamente una vera esperienza sportiva.

La storia di questo gruppo, infatti, affonda le radici in un progetto avviato un paio di anni fa alla scuola secondaria Pratesi di Santa Fiora, che aderì a Scuola Attiva. L’iniziativa consentì agli studenti di conoscere e praticare il cricket attraverso lezioni curate da tecnici della Federazione Italiana Cricket. Quello che inizialmente era un avvicinamento scolastico alla disciplina si è trasformato nel tempo in una passione autentica: i ragazzi hanno continuato ad allenarsi e a migliorare, fino a conquistarsi la possibilità di rappresentare la Toscana.

Già nel 2025 alcuni di loro avevano preso parte alla decima edizione del Trofeo CONI a Lignano Sabbiadoro. Quest’anno il gruppo è tornato alla manifestazione nazionale con maggiore esperienza e consapevolezza, e i risultati sul campo lo hanno dimostrato fin dalle prime battute.

La Toscana ha aperto il proprio cammino con una vittoria nettissima, imponendosi 67 a 27, con 40 run di vantaggio. In evidenza immediatamente Noah Di Iorio, autore di 21 punti, e Lorenzo Durazzi, arrivato a quota 20, limite massimo previsto per il battitore nella formula adottata.

La seconda partita ha confermato lo stato di forma della rappresentativa toscana. Protagonista ancora Durazzi, autore di 22 punti, impreziositi da tre colpi fuori campo da sei

punti e uno da quattro. A mettere il sigillo sull’incontro è stato poi Di Iorio, che ha chiuso la partita con uno spettacolare fuori campo da sei.

Il cammino vincente è proseguito contro il Lazio, superato per quattro wickets. E neppure la Calabria, nell’ultima gara della giornata, è riuscita a fermare la corsa della Toscana: altra vittoria per quattro wickets, con Noah ancora miglior battitore grazie ai suoi 24 punti.

Quattro partite, quattro successi: un percorso perfetto che ha consegnato alla squadra toscana l’accesso alla semifinale e la possibilità concreta di competere per il successo finale.

Proprio nel momento decisivo, però, la squadra ha dovuto fare i conti con l’assenza per infortunio di uno dei suoi elementi più importanti. In semifinale l’Emilia-Romagna è così riuscita a interrompere la corsa dei giovani toscani, conquistando l’accesso alla finale contro il Veneto.

Un po’ di rammarico per un’opportunità che, dopo quanto mostrato nella prima fase, sembrava davvero alla portata. Ma il risultato sportivo racconta soltanto una parte di questa esperienza.

“Il dato più significativo è la crescita di un movimento – hanno commentato i tecnici maremmani – che, nel grossetano, sta riuscendo a mettere radici. In appena pochi anni un’attività proposta all’interno di un progetto scolastico ha saputo coinvolgere ragazzi e ragazze, creare un gruppo stabile e portare per due edizioni consecutive giovani maremmani a rappresentare l’intera Toscana in una manifestazione nazionale.

Ed è probabilmente questo il successo più importante. Il cricket, disciplina tra le più popolari al mondo e ancora in piena fase di espansione in Italia, sta trovando anche in Maremma terreno fertile, grazie a un’attività che unisce sport, inclusione, collaborazione e spirito di squadra. Le quattro vittorie ottenute in Puglia e la semifinale conquistata rappresentano quindi non un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che lascia intravedere prospettive ancora più interessanti. Per il Maremma Cricket Club, per i giovani atleti e, più in generale, per tutto il movimento grossetano del cricket, il futuro sembra essere appena cominciato”.