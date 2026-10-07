GROSSETO – La Consulta per le disabilità amplia la propria partecipazione con l’ingresso dell’Associazione italiana neuropatia delle piccole fibre (Ainpf), rappresentata dal suo delegato Antonio Scaglione.

L’ingresso dell’associazione rappresenta un ulteriore passo verso una Consulta sempre più attenta alla pluralità delle condizioni di disabilità e alle esigenze delle persone affette da patologie spesso complesse e poco conosciute.

«L’allargamento della Consulta a nuove realtà associative è un segnale importante di partecipazione e di ascolto – dichiara Valentina Corsetti, presidente della Consulta per le disabilità –. Ogni associazione porta con sé esperienze, bisogni e competenze che possono contribuire concretamente a costruire una comunità più inclusiva. L’ingresso dell’Associazione italiana neuropatia delle piccole fibre ci permette di dare voce anche a persone che affrontano quotidianamente una condizione spesso difficile da riconoscere e comprendere. Ringrazio Antonio Scaglione per il suo impegno e sono certo che la sua presenza rappresenterà un importante contributo ai lavori della Consulta».

La presenza dell’Ainpf consentirà di portare all’interno della Consulta anche la voce delle persone interessate dalla neuropatia delle piccole fibre, contribuendo al confronto sui temi dell’accessibilità, dell’inclusione, del riconoscimento dei bisogni e della qualità della vita.

«Entrare a far parte della Consulta – dichiara Antonio Scaglione, delegato dell’Associazione italiana neuropatia delle piccole fibre – significa poter portare all’attenzione delle istituzioni e della comunità le difficoltà quotidiane vissute dalle persone con neuropatia delle piccole fibre e dalle loro famiglie. Vogliamo contribuire con la nostra esperienza a un percorso di ascolto, confronto e partecipazione».

Con l’ingresso della Ainpf, la Consulta rafforza quindi il proprio impegno nel favorire il dialogo tra associazioni, istituzioni e cittadini, nella convinzione che una maggiore partecipazione possa contribuire a individuare risposte più attente ai diversi bisogni delle persone con disabilità.