GROSSETO – Un nuovo itinerario a Bocca d’Ombrone, l’autunno che apre una delle stagioni migliori per visitare la Maremma e il progetto di ampliamento del Parco verso la città di Grosseto che entra nella fase delle procedure amministrative. Sono i tre temi affrontati con Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè”.

La prima novità riguarda la riapertura del tratto terminale dell’itinerario A7 verso Bocca d’Ombrone, rimasto interrotto per anni a causa dei danni provocati dalla modificazione della foce del fiume.

«Parliamo spesso di cambiamenti climatici ed eccoli qua – spiega Rusci –. Il percorso aveva subito danneggiamenti proprio a causa della modificazione della foce dell’Ombrone. Siamo intervenuti spostando l’itinerario e questo ci ha consentito di riaprire anche il capanno di avvistamento, uno dei luoghi più belli e iconici del Parco della Maremma».

Proprio in queste settimane Bocca d’Ombrone diventa un punto privilegiato per osservare gli uccelli migratori provenienti dal nord. «Si possono vedere tantissime specie di uccelli, anatre e limicoli. È veramente un grande spettacolo, tutto nel rispetto della natura».

Il nuovo percorso punta anche sull’accessibilità. Sono stati infatti previsti strumenti dedicati alle persone ipovedenti, con pannelli tridimensionali che consentono di conoscere le caratteristiche geografiche dell’area e alcuni degli aspetti legati alla biodiversità.

Con ottobre cambia anche il modo di vivere il Parco. Gli itinerari sono nuovamente percorribili liberamente e, secondo Rusci, autunno, inverno e primavera rappresentano i periodi migliori per le attività all’aria aperta.

«L’estate sta diventando una stagione difficile soprattutto per le attività outdoor e quest’anno abbiamo riscontrato una flessione degli ingressi che ci fa riflettere. I periodi autunnali e anche quello invernale sono invece perfetti per conoscere il Parco».

Sono aperti gli itinerari di Talamone, Collecchio e Alberese e torneranno anche le visite straordinarie in aree normalmente escluse dai percorsi ordinari, come il Padule della Trappola.

Continua inoltre “Parco aperto”, il programma di appuntamenti che non si limita alla stagione estiva ma prosegue durante tutto l’anno con ospiti nazionali e internazionali, incontri scientifici e di attualità, spettacoli, teatro e musica.

Il terzo tema guarda direttamente al futuro del Parco e al suo rapporto con Grosseto. Il progetto di estensione verso la città, con particolare attenzione all’area golenale dell’Ombrone, è arrivato a un passaggio decisivo.

«È a buon punto – afferma Rusci –. In questi giorni stiamo lavorando all’avvio del procedimento, quindi all’avvio formale delle procedure amministrative che porteranno all’ampliamento del Parco».

Un percorso che, sottolinea il presidente, nasce da una «forte condivisione istituzionale» e dal confronto con i soggetti privati direttamente interessati, con il sostegno anche dell’amministrazione comunale di Grosseto.

«È un progetto veramente trasversale e interistituzionale che darà alla città, secondo me, uno dei motori di conoscenza e di fruizione più importanti che abbiamo mai avuto».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la rubrica video de Il Giunco alla sua seconda stagione. Interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere protagonisti della politica, dell’economia, della cultura, dello sport e della società maremmana.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite: il tempo necessario per affrontare temi di attualità e conoscere meglio il protagonista della puntata.

Le interviste sono pubblicate sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

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