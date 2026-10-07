CIVITELLA PAGANICO – Il Comune di Civitella Paganico è il secondo ente a firmare, assieme al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, il protocollo d’intesa per il Contratto di fiume Ombrone.

È uno dei risultati dell’incontro tra la sindaca Alessandra Biondi e Federico Vanni, presidente di Cb6, che si sono confrontati su molti argomenti riguardanti la sicurezza idraulica e la tutela ambientale di Civitella Paganico, un territorio da sempre particolarmente attento alle tematiche del fiume.

In particolare la sindaca Biondi ha chiesto un supporto al Consorzio per ripristinare l’accesso al fiume Ombrone in località Le Noci, non lontano dall’abitato di Paganico, un’area interessata da un’erosione importante. Cb6 si è impegnato a valutare la situazione per un possibile intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria vista la notevole quantità di sabbia e sedimenti che dovranno essere scavati.

Chiesta attenzione anche su un’altra erosione del fiume Ombrone a monte del ponte sulla ferrovia, nei pressi di Monte Antico e poco più a valle, sempre nella zona di Monte Antico, su una sedimentazione che potrebbe creare problematiche al podere Bellaria. Entrambe le criticità sono note al Consorzio che era già intervenuto in passato: il presidente Vanni ha assicurato l’impegno dell’ente per monitorare l’evoluzione.

Sul Contratto di fiume, ricordando il profondo legame della sua comunità con gli ambienti fluviali e i tanti interventi della sua Amministrazione, Biondi ha chiesto «azioni concrete», con il presidente Vanni che ha garantito «massima attenzione» da parte del Consorzio, come capofila del progetto, precisando però che sono anche gli 11 comuni rivieraschi a dover garantire attenzione e risorse, per individuare una strategia comune e azioni efficaci per il territorio.