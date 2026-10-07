MONTE ARGENTARIO – La carenza dei medici sul promontorio dà vita anche ad iniziative originali. Sulle quali lo Spi Cgil pone l’attenzione per evidenziare un problema sentito oramai da tempo. «La raccolta fondi promossa da alcuni cittadini di Monte Argentario, con l’invito provocatorio a donare un euro per garantire un alloggio ai medici di medicina generale, non rappresenta una soluzione al problema. È però un segnale significativo: la carenza di medici è una difficoltà avvertita da tempo dalla comunità e non può essere considerata un’emergenza passeggera» dicono lo Spi Cgil Lega Argentario e lo Spi Cgil provinciale di Grosseto, intervenendo dopo la pubblicazione del bando regionale per la copertura degli incarichi vacanti di assistenza primaria, che comprende anche Porto Santo Stefano.

Il bando è un primo passo. Il nodo degli affitti è un muro spesso invalicabile

Nella provincia di Grosseto il bando regionale individua 84 posti con vincolo di zona per i medici di medicina generale. Il Comune di Grosseto ne conta 18, seguono gli ambiti dei Comuni di Follonica, Gavorrano – Scarlino (14); la zona montana con 9 e quella costiera sud dei comuni di Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano e Sorano con 8 posti. Con la specifica che almeno 3 posti hanno vincolo di ambulatorio principale in località Porto Santo Stefano (Monte Argentario).

Seguono le zone di Manciano, Pitigliano e Sorano (6); Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri (5); Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Roccastrada e Scansano (4);

«La direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna ha definito il bando un passaggio importante e ha assicurato la disponibilità dell’Azienda ad accompagnare i professionisti che sceglieranno di lavorare sul territorio. È un impegno positivo, che tuttavia deve essere accompagnato da misure concrete» ricordano dallo Spi.

«Nello specifico di Monte Argentario e nella Casa di comunità di Porto Santo Stefano permane infatti anche il problema della carenza di personale. Personale che ha difficoltà anche a trovare una sistemazione nell’area. E parliamo non soltanto dei medici di medicina generale, ma anche di quello ospedaliero come tecnici di laboratorio, infermieri, ostetriche e altre figure sanitarie – proseguono – Per molti professionisti, il problema è trovare un’abitazione. Gli affitti a Orbetello, sull’Argentario e nelle zone limitrofe sono fortemente condizionati dalla vocazione turistica del territorio e dalla prevalenza delle locazioni estive. Il risultato è che i canoni possono raggiungere cifre incompatibili con gli stipendi di molte professioniste e molti professionisti del servizio sanitario».

«Come Spi Cgil riteniamo quindi che la questione degli alloggi debba essere affrontata in modo complessivo. Non riguarda soltanto i medici, ma tutte le persone che devono trasferirsi o rimanere sul territorio per garantire servizi essenziali», proseguono .

«Anche 300 persone senza medico sono troppe. Serve un piano per gli alloggi»

Secondo i dati richiamati a livello locale, dopo le ultime assegnazioni, circa 300 residenti di Monte Argentario sono rimasti senza medico di medicina generale. «I numeri rispetto a qualche mese fa si sono ridotti – dicono dallo Spi Cgil – Però se letti correttamente, descrivono una difficoltà concreta: cittadini e cittadine di Monte Argentario non trovando il medico sono stati costretti a rivolgersi ai comuni limitrofi per trovare un dottore disponibile, con maggiori disagi soprattutto per anziani, persone fragili e famiglie prive di mezzi di trasporto adeguati».

«La provocazione della raccolta fondi dell’euro per il medico va letta per quello che è: non una richiesta da rivolgere ai cittadini, ma la rappresentazione, forse paradossale, di un problema che le istituzioni devono assumersi», proseguono.

«Sono infatti le istituzioni che devono costruire un piano per mettere a disposizione abitazioni a canone sostenibile, utilizzando il patrimonio pubblico esistente, immobili inutilizzati e strumenti di collaborazione con i privati – ricordano dallo Spi – Il tema deve essere affrontato insieme alla programmazione degli incarichi e al rafforzamento dei servizi territoriali. Pubblicare i posti vacanti è necessario, ma non sufficiente. La Regione e la Asl fanno la loro parte ma occorre rendere concretamente attrattivi i territori periferici e insulari, garantendo ai professionisti condizioni adeguate per vivere e lavorare».

«La carenza di medici nell’Argentario e nelle aree periferiche della provincia di Grosseto non è nata oggi e non si risolverà con un singolo bando – concludono dallo Spi Cgil – È una questione strutturale, che richiede risposte strutturali, risorse e un confronto stabile con le comunità locali e con le organizzazioni sindacali. La priorità deve essere chiara: garantire una medicina territoriale efficiente, così ogni cittadina e a ogni cittadino avranno il diritto al proprio medico di famiglia, senza essere costretti a spostarsi troppo nei comuni vicini. Assicurando allo stesso tempo a chi lavora nella sanità la possibilità concreta di abitare nel territorio in cui presta servizio».