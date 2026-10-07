GROSSETO – Scuole chiuse per allerta meteo con codice arancione nei comuni della provincia di Grosseto. Ecco dove per il momento: Grosseto, Manciano e Scarlino (in aggiornamento).

Scuole chiuse a Manciano giovedì 8 ottobre per l’allerta meteo

Il sindaco Mirco Morini ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale fino alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’allerta meteo con codice arancione diramata dal Centro Funzionale Regionale per rischio idrogeologico, temporali e fenomeni intensi.

L’allerta arancione interessa il territorio del Comune di Manciano dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre fino alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Successivamente, dalle ore 17 e fino alle 23.59 di giovedì 8 ottobre, il livello di allerta scenderà a codice giallo.

«Abbiamo disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali». Il Comune di Manciano continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica e a fornire eventuali aggiornamenti alla cittadinanza.