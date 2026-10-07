GROSSETO – Scuole chiuse per allerta meteo con codice arancione nei comuni della provincia di Grosseto. Ecco dove per il momento: Grosseto, Manciano e Scarlino (in aggiornamento).
GROSSETO – Una nuova ondata di maltempo è pronta a interessare la Toscana. Per giovedì 8 ottobre è previsto un…7 Ottobre 2026
Scuole chiuse a Manciano giovedì 8 ottobre per l’allerta meteo
Il sindaco Mirco Morini ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale fino alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’allerta meteo con codice arancione diramata dal Centro Funzionale Regionale per rischio idrogeologico, temporali e fenomeni intensi.
L’allerta arancione interessa il territorio del Comune di Manciano dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre fino alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Successivamente, dalle ore 17 e fino alle 23.59 di giovedì 8 ottobre, il livello di allerta scenderà a codice giallo.
«Abbiamo disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale – dichiara il sindaco Mirco Morini –. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali». Il Comune di Manciano continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica e a fornire eventuali aggiornamenti alla cittadinanza.
Allerta arancione, chiusi scuole, nido, cimitero, parchi e giardini pubblici
A seguito dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana per rischio temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il sindaco di Scarlino Francesca Travison ha disposto la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale, del nido d’infanzia, del cimitero, dei parchi e dei giardini pubblici.
Il provvedimento entrerà in vigore alle 17.00 di oggi, mercoledì 7 ottobre, e resterà valido fino alle 17.00 di giovedì 8 ottobre 2026, periodo per il quale è previsto il codice arancione.
La decisione è stata assunta in via cautelativa a tutela della sicurezza della popolazione, considerati i possibili effetti legati ai fenomeni meteorologici previsti. In particolare, la chiusura delle scuole e del nido d’infanzia è finalizzata a evitare gli spostamenti di studenti, famiglie, docenti e personale durante il periodo interessato dall’allerta.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari durante le ore interessate dall’allerta e a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione civile.
Il provvedimento entrerà in vigore alle 17.00 di oggi, mercoledì 7 ottobre, e resterà valido fino alle 17.00 di giovedì 8 ottobre 2026, periodo per il quale è previsto il codice arancione.
La decisione è stata assunta in via cautelativa a tutela della sicurezza della popolazione, considerati i possibili effetti legati ai fenomeni meteorologici previsti. In particolare, la chiusura delle scuole e del nido d’infanzia è finalizzata a evitare gli spostamenti di studenti, famiglie, docenti e personale durante il periodo interessato dall’allerta.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari durante le ore interessate dall’allerta e a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni diffuse attraverso i canali ufficiali del Comune e della Protezione civile.