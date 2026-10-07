GROSSETO – Al via il progetto di riqualificazione del laghetto di via Giotto, un intervento sperimentale dedicato alla flora palustre autoctona che coinvolgerà direttamente gli studenti dell’Isis Leopoldo II di Lorena. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Grosseto in collaborazione con il Centro ricerche Crisba.

Il progetto prenderà avvio dalla porzione più piccola del laghetto, individuata come area sperimentale per verificare l’adattamento delle specie vegetali alle caratteristiche dello specchio d’acqua. I dati raccolti in questa fase iniziale serviranno a valutare l’eventuale estensione dell’intervento all’intero invaso in un secondo momento.

Nel tratto sperimentale è prevista la messa a dimora di circa 200 piante appartenenti a una ventina di specie palustri autoctone, alcune delle quali considerate rare o oggi non più presenti nel territorio provinciale. L’obiettivo è valorizzare l’area, contribuire al miglioramento della qualità dell’acqua grazie all’azione fitodepurante della vegetazione e creare una vera e propria collezione tematica della flora palustre locale.

Un aspetto centrale del progetto riguarda la dimensione educativa e formativa. Gli studenti dell’Isis Leopoldo II di Lorena saranno infatti coinvolti sia nelle operazioni di messa a dimora delle piante, sia nel successivo monitoraggio, in un percorso che integra ricerca scientifica, educazione ambientale e tutela della biodiversità.

Il progetto è stato illustrato nel dettaglio dal direttore del Crisba, Lorenzo Moncini, e dal ricercatore e referente dell’iniziativa Gabriele Simone.

«Il laghetto di via Giotto è un’area che vogliamo valorizzare – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Questo progetto ci permette di farlo attraverso una collaborazione preziosa con una realtà di eccellenza come il Crisba, mettendo insieme ambiente, ricerca e formazione. È particolarmente importante il coinvolgimento degli studenti, perché significa dare ai nostri ragazzi la possibilità di confrontarsi concretamente con il territorio e con la tutela della biodiversità. Partiamo con una sperimentazione, osserviamo i risultati e, se saranno positivi, punteremo a un intervento più ampio».

Sulla stessa linea l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi: «L’obiettivo è trasformare una criticità in un’opportunità di valorizzazione – dichiara –. Abbiamo scelto di affrontare il laghetto di via Giotto attraverso un percorso graduale e sperimentale, affidandoci alle competenze del Crisba e coinvolgendo direttamente gli studenti. Non si tratta quindi soltanto di migliorare l’aspetto dell’area, ma di costruire un intervento che possa produrre benefici ambientali e allo stesso tempo diventare un’occasione concreta di studio e formazione».

«Per Sistema è importante contribuire concretamente alla riqualificazione di un’area della città come il Parco di via Giotto – sottolinea Amedeo Vasellini, presidente di Sistema srl–. Il progetto del laghetto rappresenta un intervento che unisce cura e valorizzazione dello spazio pubblico, attenzione all’ambiente e collaborazione con una realtà qualificata come il Crisba. Mettere a disposizione il nostro supporto operativo significa accompagnare un percorso che potrà restituire progressivamente a quest’area una nuova qualità».