GROSSETO – Torna a Grosseto il Convegno di studi per la Polizia locale e sicurezza urbana, organizzato dal Gruppo Maggioli, in collaborazione con il Comune di Grosseto e con il patrocinio della Regione Toscana. Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre la Sala Eden (Bastione Garibaldi, viale Alessandro Manetti) ospiterà la quarta edizione dell’appuntamento dedicato alla formazione e al confronto tra operatori della Polizia locale, esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Due giornate di approfondimento dedicate ad alcuni dei temi che interessano più direttamente l’attività quotidiana dei Comandi, dai riflessi giuridici e operativi del decreto Sicurezza alla tutela ambientale, dalla sicurezza stradale fino alla prevenzione e alla promozione della legalità tra i più giovani con la presentazione del progetto “Scuole sicure”.

Ad aprire il programma, nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, sarà il tema della tutela ambientale, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, alle loro interconnessioni con il Codice della strada e alla gestione dei veicoli abbandonati come rifiuti speciali. I lavori prenderanno il via alle ore 15 con i saluti istituzionali. Al centro della sessione, moderata dal giornalista Gabriele Baldanzi, “L’abbandono dei rifiuti: tra decoro urbano e sicurezza stradale“, che vedrà gli interventi di Antonio Guerriero, già procuratore e docente universitario, Emanuele Pillitteri della Polizia provinciale di Livorno, e Marco Rubegni della Polizia locale di Grosseto. A seguire, una tavola rotonda dedicata alle problematiche connesse all’abbandono e alla gestione dei rifiuti, alla quale parteciperanno, oltre ai precedenti relatori, la senatrice Simona Petrucci e l’onorevole Marco Simiani, entrambi componenti della Commissione parlamentare Ecomafie, oltre alla partecipazione del presidente della Sei Toscana Alessandro Fabbrini.

La mattina di venerdì 9 ottobre sarà dedicata a un focus sulle attività operative per la sicurezza urbana e sulla prevenzione tra i più giovani. I lavori inizieranno alle ore 9.30, con una prima parte dedicata ad un approfondimento giuridico ed operativo sui più recenti decreti Sicurezza curato da illustri relatori. Ad intervenire e moderare l’incontro sarà Graziano Lori, commissario capo della Polizia locale di Firenze. Tra i relatori Fabio Piccioni, avvocato e autore di pubblicazioni in materia, e Marco Luciani, responsabile di Polizia giudiziaria del Comando di Polizia locale di Milano.

Alle ore 11.30 sarà quindi presentata la conclusione del progetto “Scuole sicure” 2025/2026 del Comune di Grosseto, con la relazione del comandante della Polizia locale di Grosseto Alessio Pasquini, che vedrà la partecipazione delle classi coinvolte. Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Interno con 25mila euro e coordinato dalla Prefettura di Grosseto insieme al Comune di Grosseto, ha coinvolto gli studenti e studentesse di cinque istituti scolastici – Isis Leopoldo II di Lorena, Polo Manetti-Porciatti, Isis Fossombroni, Polo Bianciardi e Isis Rosmini – con particolare riferimento alle classi seconde, per intercettare la fascia di età nella quale, secondo le indagini sul consumo tra gli studenti, con particolare riferimento a Espad (European school survey project on alcohol and other drugs) coordinata per l’Italia dall’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa, molti ragazzi hanno le prime occasioni di contatto con alcol, cannabis e altre sostanze. Un progetto che non si limita a controlli sul territorio da parte della Polizia locale, ma mira a coinvolgere attivamente i più giovani, attraverso la creazione, ad esempio, di contenuti multimediali volti a diffondere la cultura del rispetto delle regole e la consapevolezza sui rischi legati alle sostanze stupefacenti. A concludere un dibattito in modalità tavola rotonda tra i relatori intervenuti e i dirigenti scolastici.

Il Convegno di Grosseto si inserisce nel calendario degli eventi per la Polizia locale organizzati dal Gruppo Maggioli sul territorio nazionale, con appuntamenti dedicati alle specifiche esigenze e tematiche del settore. La partecipazione all’evento è gratuita. Programma e informazioni su come partecipare sono disponibili alla pagina www.convegnipolizia.it/grosseto.