CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una mattinata dedicata alla cura del territorio e alla tutela del mare ha coinvolto 43 studenti della scuola primaria di Castiglione della Pescaia, protagonisti di una nuova iniziativa di “Puliamo il mondo“, la storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente.

I ragazzi e le ragazze hanno partecipato alla pulizia di un tratto di spiaggia davanti al Bagno Somalia, raccogliendo i rifiuti presenti sull’arenile e contribuendo concretamente alla tutela di uno degli ambienti naturali più importanti del territorio. Un’azione semplice e concreta che ha permesso agli studenti di confrontarsi direttamente con il problema dell’abbandono dei rifiuti e con la necessità di adottare comportamenti più responsabili nella vita quotidiana. La spiaggia, infatti, non rappresenta soltanto uno spazio di socialità e di svago, ma è un ambiente caratterizzato da equilibri delicati, che risentono della presenza di rifiuti e materiali dispersi. Quello che viene lasciato sull’arenile può finire in mare, contribuendo all’inquinamento degli ecosistemi marini e mettendo a rischio la fauna. Per questo la prevenzione e la corretta gestione dei rifiuti, insieme alla sensibilizzazione delle comunità, rappresentano strumenti fondamentali per proteggere coste e ambienti naturali.

«Coinvolgere le nuove generazioni nella cura dei nostri territori significa costruire consapevolezza e responsabilità a partire da esperienze concrete – ha dichiarato Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente. “Puliamo il mondo” non è soltanto un’attività di raccolta dei rifiuti, ma è soprattutto un’occasione per conoscere più da vicino i luoghi in cui viviamo e comprendere quanto le nostre azioni possano incidere sulla qualità dell’ambiente. La partecipazione di 43 studenti dell’Ic Orsini dimostra ancora una volta quanto la scuola possa avere un ruolo centrale nella costruzione di una cultura della sostenibilità. Prendersi cura di una spiaggia significa proteggere il mare, la biodiversità e il paesaggio, ma anche sentirsi parte di una comunità che sceglie di agire concretamente per il proprio futuro».

«Un progetto immancabile – afferma la sindaca Elena Nappi – nella programmazione delle nostre scuole che da oltre 20 anni partecipano attivamente a questa iniziativa che il Comune sostiene con forza e convinzione grazie alla proposta costante che Legambiente ci fa annualmente. Siamo consapevoli che le nuove generazioni sono la speranza che il mondo possa essere migliore e che il nostro ambiente abbia un futuro più roseo di quello attuale grazie all’impegno di tutti: dalla scuola alle amministrazioni, dai cittadini alle attività. Ringrazio tutti gli insegnanti per la sensibilità sempre dimostrata nell’accogliere tali progetti particolarmente significativi per creare una coscienza ed una cultura ambientale oggi diventata necessaria e fondamentale».

La presenza degli studenti ha dato alla giornata anche un forte valore educativo. Attraverso l’attività sul campo, infatti, ragazze e ragazzi hanno potuto osservare direttamente la tipologia dei rifiuti presenti sulla spiaggia e comprendere come la dispersione degli scarti rappresenti una delle principali minacce per gli ecosistemi costieri. Un modo per trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza partecipata, nella quale la conoscenza si accompagna all’azione.

Il coinvolgimento delle scuole rappresenta uno degli elementi centrali della campagna “Puliamo il mondo”, che da oltre trent’anni porta migliaia di volontarie e volontari, studentesse e studenti, associazioni, amministrazioni e cittadini a prendersi cura di parchi, strade, piazze, aree verdi e spiagge in tutta Italia. Anche a Castiglione della Pescaia l’iniziativa ha rappresentato un momento di partecipazione della comunità e un’occasione per riportare l’attenzione sulla necessità di tutelare il patrimonio naturale e paesaggistico del territorio. La pulizia dell’arenile è stata infatti accompagnata da un messaggio più ampio: la cura dell’ambiente non può essere affidata soltanto agli interventi di pulizia, ma deve partire dalla riduzione dei rifiuti alla fonte, dal corretto conferimento e da una maggiore consapevolezza rispetto all’impatto delle nostre abitudini.

La giornata si è così conclusa con un risultato che va oltre la quantità di rifiuti raccolti: 43 studenti hanno avuto l’opportunità di diventare protagonisti della cura di un bene comune, sperimentando direttamente il valore della partecipazione e della responsabilità condivisa. Un’esperienza che può contribuire a rendere più consapevoli i cittadini di domani e a rafforzare il legame tra scuola, comunità e territorio.