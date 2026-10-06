TOSCANA – Al via le vaccinazioni gratuite contro influenza e Covid: si parte il 7 ottobre per la prima e il 14 ottobre per la seconda. L’offerta è riservata alle persone più a rischio, per lavoro o patologie, e i due vaccini possono essere somministrati anche simultaneamente, fatte salve specifiche valutazioni mediche e cliniche. Come negli anni passati la possibilità di aderire avverrà attraverso più canali e procedure, in modo semplice e capillare.

«Vaccinarsi ora è un modo per garantire una protezione tempestiva in vista della stagione autunnale e invernale – spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla sanità Monia Monni –. I vaccini sono strumenti fondamentali di prevenzione e tutela della salute, per il singolo e per la collettività».

Proteggono infatti dalle forme più gravi di malattia, contribuiscono a tutelare le persone più fragili e vulnerabili e permettono di ridurre il ricorso alle cure e alle ospedalizzazioni. «Un vantaggio dunque – concludono Giani e Monni – per la salute delle persone, ma con un impatto positivo anche sulla sostenibilità del servizio sanitario regionale».

Vaccino contro l’influenza: le date

Da mercoledì 7 ottobre i medici di medicina generale, in collaborazione con il personale delle aziende sanitarie territoriali, inizieranno a vaccinare contro l’influenza gli ospiti delle Rsa. Dal 14 ottobre la campagna antinfluenzale sarà estesa ai bambini da sei mesi a sei anni e a chi ha 60 anni o più.

Le altre categorie dall’11 novembre

Dall’11 novembre potranno vaccinarsi gratuitamente anche le altre categorie individuate dalla circolare annuale del ministero, ovvero: soggetti fragili e malati cronici, indipendentemente dall’età, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, compresi gli studenti in tirocinio, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali, familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze.

La vaccinazione sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Chi ha 60 anni o più potrà rivolgersi anche alle farmacie convenzionate che hanno attivato il servizio.

Campagna contro il Covid dal 14 ottobre

Il 14 ottobre partirà la campagna di vaccinazione contro il Covid-19: si inizia, anche in questo caso, dagli ospiti delle Rsa e dalle categorie individuate dalla circolare ministeriale. La vaccinazione sarà effettuata dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ma gli over 60 potranno vaccinarsi anche nelle farmacie convenzionate. Dal 21 ottobre sarà possibile farlo anche nei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Le prenotazioni sul portale regionale si apriranno il 14 ottobre.

Il vaccino e chi può farlo

Il vaccino contro il Covid, come per le precedenti campagne, è messo a disposizione dal ministero della Salute, che dal 29 settembre ha avviato l’organizzazione della distribuzione alle Regioni. Verrà utilizzata una formulazione di vaccino a mRNA con aggiornamento alla variante Xfg.

Con una circolare dell’1 ottobre il ministero lo raccomanda alle persone di almeno 60 anni, agli ospiti delle strutture per lungodegenti, alle donne in gravidanza o dopo il parto, agli operatori sanitari e sociosanitari, alle persone, anche più giovani, che presentano condizioni di elevata fragilità, oltre a familiari, conviventi e caregiver delle persone gravemente fragili. In un secondo momento, come negli scorsi anni e in base alla disponibilità delle dosi, la vaccinazione contro il Covid potrà essere resa disponibile anche a chi non rientra in queste categorie.

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