PIOMBINO – La Giunta comunale ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per la riqualificazione dell’area dunale e retrodunale della spiaggia di Torre Mozza, lato Piombino, un passaggio fondamentale per la futura valorizzazione di questo tratto della Costa Est.

Il progetto definisce il quadro tecnico e ambientale di riferimento per la futura concessione demaniale della spiaggia attrezzata prevista dagli strumenti urbanistici e sarà inserito nella documentazione della procedura di gara.

L’intervento è finalizzato alla tutela dell’ecosistema costiero, alla salvaguardia della duna e della biodiversità e a una fruizione più ordinata e sostenibile dell’area. Sono previsti percorsi accessibili per l’accesso al mare e l’attraversamento della zona, interventi di recupero della fascia dunale e del sottobosco, ripiantu-mazioni, aree per la sosta e cartellonistica informativa.

L’importo complessivo dell’intervento è stimato in 177.803,93 euro, IVA inclusa, e sarà posto a carico del futuro concessionario, senza oneri per il bilancio comunale. Il progetto consentirà inoltre ai partecipanti alla futura gara di conoscere preventivamente gli investimenti necessari per la riqualificazione dell’area.

«Con questo progetto compiamo un passo concreto per coniugare tutela ambientale e corretta fruizione della Costa Est. Abbiamo scelto di definire preventivamente gli interventi necessari, così da garantire che la futura concessione si sviluppi all’interno di un quadro chiaro, con precise responsabilità a carico del concessionario e particolare attenzione alla salvaguardia dell’area dunale», dichiara Rossana Bacci, assessore al Demanio.