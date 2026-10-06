MAGLIANO IN TOSCANA – Torna l’iniziativa promossa dal Comune di Magliano in Toscana, in collaborazione con Croce Rossa Italiana – Comitato di Grosseto, delegazione di Magliano in Toscana, per accrescere le conoscenze di primo soccorso tra i cittadini.

Il corso, gratuito e aperto alla cittadinanza, prevede due appuntamenti, entrambi dedicati al Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), con la formazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e alle tecniche di disostruzione adulto-bambino, fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree.

Gli incontri sono in calendario giovedì 15 ottobre e venerdì 30 ottobre, dalle 15 alle 19, nella sede della Croce Rossa di Magliano in Toscana, in via XXIV Maggio. Al termine del percorso sarà rilasciata una certificazione relativa al corso di primo soccorso, valida per due anni.

“Sapere come intervenire nei primi minuti di un’emergenza può fare la differenza”, dice l’assessore al Sociale Anna Lampredi. “Per questo abbiamo deciso di proporre di nuovo un’iniziativa che è stata molto apprezzata in passato dai nostri concittadini. Questi momenti di incontro, infatti, rafforzano la cultura della prevenzione e rendono la comunità più preparata e, di conseguenza, più sicura”.

Le persone interessate a partecipare possono compilare il modulo reperibile sul sito del Comune di Magliano in Toscana, nella sezione “Novità”, e inviarlo all’indirizzo email: [email protected]

In alternativa, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali, consegnando il modulo all’Ufficio Protocollo.