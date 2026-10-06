MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima informa la cittadinanza che l’avviso di pagamento a saldo della Tari (Tassa Rifiuti) per l’anno 2026 è stato trasmesso tramite e-mail a tutti i contribuenti di cui l’Ufficio Tributi possiede già l’indirizzo di posta elettronica all’interno della propria banca dati. Agli altri utenti è stata inviata per posta.

La scelta dell’invio digitale garantisce una notevole celerità nella consegna, l’utilizzo del canale di comunicazione più immediato e un importante risparmio di carta a tutela dell’ambiente.

I cittadini che desiderano aderire al servizio e ricevere la bolletta Tari direttamente via e-mail possono comunicare il proprio recapito di posta elettronica all’Ufficio Tributi contattando i seguenti indirizzi:

· [email protected]

· [email protected]

· [email protected]

L’avviso emesso rappresenta il saldo della tassa dovuta per il 2026 e copre il periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 31 dicembre 2026. L’importo include anche il ricalcolo per i mesi precedenti, con il conguaglio tra quanto già versato sulla base delle tariffe 2025 e le nuove tariffe approvate per l’anno in corso. La scadenza per il pagamento del saldo è fissata per il 1° dicembre 2026.

Si ricorda alla cittadinanza che, con la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2026, l’Amministrazione comunale ha stabilito una riduzione complessiva dell’aumento Tari 2026 pari a € 50.411,25. La misura, finanziata interamente con risorse dell’Ente, è applicata direttamente a beneficio di tutte le utenze civiche, sia domestiche che non domestiche.