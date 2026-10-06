MANCIANO – Il Consiglio comunale di Manciano è convocato per giovedì 8 ottobre 2026, nella sala consiliare del Palazzo comunale. La seduta pubblica, in sessione ordinaria, è prevista alle ore 15 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda convocazione.

Nel corso della seduta il Consiglio sarà chiamato a esaminare la variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera a) del Testo unico degli enti locali.

All’ordine del giorno anche la ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 192 dell’11 agosto 2026 relativa a una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 adottata in via d’urgenza e l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2025, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 118/2011.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esprimersi sulla vendita di un giardino/terrazza e della corte esterna di accesso ai signori Balocchi, Martinelli e Zammarchi.

La seduta si concluderà con le eventuali comunicazioni del sindaco Mirco Morini.