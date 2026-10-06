SCANSANO – I consiglieri di minoranza del Comune di Scansano Claudio Chelli, Francesco Marchi e Gian Carlo Tenerini hanno organizzato un incontro pubblico per parlare del futuro della Rsa di Scansano. L’appuntamento è giovedì 8 ottobre, alle 18, al ristorante Rifrullino, in via Marconi. All’evento, aperto a tutti i cittadini, saranno presenti il senatore Roberto Berardi, il consigliere regionale Luca Minucci, la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, l’assessore alla Sanità Matteo Ceriola, oltre ai tre consiglieri promotori.

“Quando siamo venuti a conoscenza che la Giunta del Coeso SdS aveva deliberato la chiusura della Rsa – dicono Chelli, Marchi e Tenerini – siamo rimasti scioccati e increduli, perché cancellare del tutto questa Rsa non è concepibile. La maggior parte degli ospiti, infatti, è di Scansano e nella struttura si è ambientata bene. E dato che anche l’amministrazione comunale è contraria a questa chiusura, abbiamo ritenuto necessario affrontare la questione con un incontro pubblico, al quale daranno il loro contributo anche rappresentanti del Parlamento, del Consiglio regionale e dell’amministrazione comunale. I cittadini sono preoccupati e arrabbiati, perché il nostro paese ha preso, negli ultimi tempi, una china che speriamo non sia irreversibile”.

I consiglieri Chelli, Marchi e Tenerini sottolineano, infatti, una serie di cambiamenti: “L’economia del territorio si sta riducendo – spiegano – e il territorio di Scansano è uno degli ultimi comuni della provincia per reddito pro-capite. Abbiamo assistito alla chiusura di due dei tre sportelli bancari una volta presenti; il turismo non decolla e anche il Morellino, vino apprezzatissimo, e le attività agricole a esso collegate stanno vivendo alcune difficoltà legate alla riduzione dei consumi. Non possiamo permettere che a questo si accompagni un impoverimento anche sociale, che la chiusura della Rsa andrebbe ad alimentare. Le motivazioni addotte dal Coeso per la chiusura sono per noi inaccettabili, anche perché la struttura dove ha sede la Rsa San Giovanni, che è l’ex ospedale, è di proprietà dell’Azienda sanitaria che, da almeno dieci anni, ha smesso di investirvi”.

“In passato – ricordano i consiglieri – erano state fatte delle proposte alla Asl e al Coeso, che non sono state prese in considerazione. Intanto, a Scansano sta sorgendo una nuova Rsa privata con cui il Coeso ha fatto una convenzione per trasferirvi gli attuali ospiti. Ma questo non ci soddisfa, perché non sappiamo, ad oggi, come sarà organizzata la nuova residenza e un eventuale trasferimento non tiene conto del fatto che le persone anziane, quando si trovano bene in un posto, fanno fatica ad adattarsi al cambiamento. L’attuale gestore della struttura del San Giovanni, inoltre, propone tante attività che mantengono attive le persone anziane ospitate e questo contribuisce al loro benessere”.

A questo si aggiunge la preoccupazione per il futuro della struttura: “L’ex ospedale, dove ha sede l’attuale Rsa pubblica, ospita anche alcuni ambulatori dove vengono effettuate poche visite specialistiche. Cosa accadrà – si chiedono Chelli, Marchi e Tenerini – quando la Rsa sarà chiusa e l’edificio sarà utilizzato solo per il 10% della sua superficie? Il rischio è che nel cuore del paese ci sia un edificio quasi del tutto abbandonato. E qualora l’Azienda sanitaria provasse a vendere l’edificio, difficilmente riuscirebbe nell’intento: il patrimonio immobiliare a Scansano è allo sbando, i prezzi delle case sono molto bassi e quindi la possibilità di riconvertire l’edificio in appartamenti è piuttosto remota. Il rischio concreto è che l’edificio vada in malora”.

Per i consiglieri di minoranza, dunque, è opportuno intervenire “per evitare questa catastrofe – dicono -. L’amministrazione si è trovata in una situazione difficile da gestire, sebbene ci sembri strano che la sindaca, come ha dichiarato, abbia appreso dell’intento del Coeso soltanto all’ultimo momento: la prima cittadina è, infatti, membro della Giunta della SdS e condivide anche il colore politico dell’amministrazione regionale, che ha la responsabilità della sanità. Ci auguriamo, dunque, che sappia farsi valere di più nei confronti dei due soggetti, di fatto, amministrati dalla sinistra”.

La riunione organizzata, per i consiglieri Chelli, Marchi e Tenerini, è quindi indispensabile: “Speriamo in una ricca partecipazione perché dobbiamo impegnarci a tutti i costi – concludono –, tutti, con il solo fine di sventare un progetto che sarebbe deleterio per Scansano e per i suoi cittadini”.