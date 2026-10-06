FOLLONICA – Una nuova via di Follonica porterà il nome di Oriana Fallaci, scrittrice e giornalista tra le figure italiane più conosciute a livello internazionale del Novecento.

La Giunta comunale ha approvato l’intitolazione della viabilità interna all’Area Mercatale del Parco Centrale che affianca l’Arena Spettacoli e collega via Eleonora Baldi a via Massetana, accogliendo la proposta avanzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica.

Una scelta che vuole dare maggiore visibilità, anche attraverso i luoghi della città, alle donne che hanno lasciato un segno nella storia, nella cultura e nella società, contribuendo a costruire una memoria pubblica più ampia e rappresentativa.

“Intitolare uno spazio pubblico significa scegliere quali storie e quali personalità consegnare alla memoria della città – afferma il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani – Oriana Fallaci è stata una protagonista assoluta del giornalismo e della cultura italiana, capace di affermarsi in un ambiente allora largamente maschile e di costruire una voce autonoma e riconoscibile a livello internazionale. Con questa scelta vogliamo valorizzare il contributo delle donne alla storia del nostro Paese e renderlo visibile anche nei luoghi della nostra città”.

“Il Parco Centrale sta assumendo sempre più la forma di un vero e proprio nuovo pezzo di città – spiega l’assessore alla Mobilità Sandro Marrini – Dare un nome alla viabilità che attraversa questi spazi significa costruirne progressivamente l’identità e renderli pienamente inseriti nel tessuto urbano. L’intitolazione a Oriana Fallaci aggiunge a questo percorso un importante valore culturale“.

“La presenza delle donne nella toponomastica non è soltanto una questione simbolica – sottolinea l’assessore alle Pari Opportunità Azzurra Droghini – ma contribuisce a rendere visibile il ruolo che tante figure femminili hanno avuto nella costruzione della nostra società. È un segnale concreto, che unisce memoria, cultura e pari opportunità e che vogliamo tradurre sempre più nella vita quotidiana della città”.

Soddisfazione anche da parte della presidente della Commissione Pari Opportunità Alfreda Cappellini: “La toponomastica racconta una città e contribuisce a costruirne la memoria collettiva. Come Commissione abbiamo ritenuto importante proporre una figura femminile capace di lasciare un’impronta profonda nella vita culturale italiana e nel dibattito pubblico. Vedere oggi accolta questa proposta è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un segnale concreto dell’attenzione verso il ruolo e la presenza delle donne nella storia del nostro Paese”.

L’intitolazione diventerà efficace dopo la prevista autorizzazione della Prefettura di Grosseto. Successivamente sarà installata la targa con la denominazione “Via Oriana Fallaci”.