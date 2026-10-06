GROSSETO – Chiamata in azzurro per l’atleta della Fight Gym Grosseto Rachele Perna, convocata per l’ultimo ritiro collegiale prima della partenza per i Campionati Mondiali di pugilato Under 19, in programma a Budva in Montenegro.

La giovane pugile grossetana si allenerà a Roma presso la storica palestra della Caserma “Cesare Abba” alla Cecchignola, sotto la guida attenta del responsabile della nazionale azzurra, il maestro Giacomo Coletta. Al termine del suo ultimo allenamento nella palestra di Grosseto, Rachele è stata calorosamente salutata e festeggiata da dirigenti, tecnici e compagni di squadra, pronti a fare il tifo per lei in questa straordinaria avventura. Rachele Perna, che vanta già nel suo palmarès una medaglia ‘argento agli Europei Under 17 e di bronzo agli Europei U19 e uno storico oro in Germania al prestigioso torneo internazionale di Brandeburgo, si presenta all’appuntamento iridato con le carte in regola per stupire. La sua eccezionale determinazione sta regalando emozioni fortissime a tutto l’ambiente della Fight Gym Grosseto. La sua partecipazione ai Mondiali rappresenta un traguardo storico.

Nel 2006, un’altra grande promessa della società, Emanuela Pantani, fu portata ai Mondiali Elite di San Pietroburgo, ma dovette rinunciare all’ultimo momento causa la discordanza di regolamento sui limiti d’età tra l’AIBA e la Federazione Pugilistica Italiana. Rachele Perna diventa così, a tutti gli effetti, la prima atleta nella storia della Fight Gym Grosseto a salire sul ring di un Campionato Mondiale.

Questo traguardo corona un periodo d’oro per la società presieduta da Amedeo Raffi, che sta raccogliendo successi straordinari in tutte le fasce d’età grazie alla sapiente guida tecnica del maestro Raffaele D’Amico e di tutto lo staff. “Questa convocazione mondiale è la classica ciliegina sulla torta di un percorso eccezionale” – fanno sapere dalla dirigenza – “e se dovesse arrivare anche una medaglia, sarebbe una vera e propria apoteosi per tutto lo sport grossetano”.