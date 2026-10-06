GROSSETO – Tempo in graduale miglioramento oggi, martedì 6 ottobre, sulla Maremma, dopo una mattinata caratterizzata da molte nubi e qualche pioggia. Situazione destinata però a cambiare nuovamente mercoledì 7 ottobre, quando la nuvolosità tornerà ad aumentare e saranno possibili nuove precipitazioni, soprattutto dalla seconda parte della giornata.

Oggi, martedì 6 ottobre

Secondo 3BMeteo sulla Maremma le piogge della prima parte della giornata lasceranno progressivamente spazio a condizioni più asciutte e a qualche schiarita. A Grosseto temperature comprese tra 16 e 26 gradi. Al nord della provincia, Massa Marittima oscillerà tra 14 e 25 gradi, mentre sulla costa di Follonica i valori saranno intorno ai 15-24 gradi. Più fresco sull’Amiata, con 7-11 gradi. A sud, Orbetello farà registrare 19-23 gradi e Porto Santo Stefano 19-22. Venti in prevalenza sudorientali, più sostenuti lungo la costa meridionale.

Domani, mercoledì 7 ottobre

Nuovo cambio di scenario mercoledì. Le nubi aumenteranno nel corso della giornata e saranno possibili piogge dal pomeriggio e in serata. Il CFR Toscana segnala anche la possibilità di rovesci o temporali dal tardo pomeriggio sulle zone costiere e nord-occidentali.

A Grosseto sono previsti 16-25 gradi; Massa Marittima 15-23, mentre a Follonica si andrà dai 15 ai 24 gradi, con piogge e possibili rovesci temporaleschi verso sera. Sull’Amiata valori tra 9 e 12 gradi. Al sud temperature più miti: Orbetello 20-24 gradi e Porto Santo Stefano 20-24.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo

Nel resto della Toscana