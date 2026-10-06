GROSSETO – Tempo in graduale miglioramento oggi, martedì 6 ottobre, sulla Maremma, dopo una mattinata caratterizzata da molte nubi e qualche pioggia. Situazione destinata però a cambiare nuovamente mercoledì 7 ottobre, quando la nuvolosità tornerà ad aumentare e saranno possibili nuove precipitazioni, soprattutto dalla seconda parte della giornata.
Oggi, martedì 6 ottobre
Secondo 3BMeteo sulla Maremma le piogge della prima parte della giornata lasceranno progressivamente spazio a condizioni più asciutte e a qualche schiarita. A Grosseto temperature comprese tra 16 e 26 gradi. Al nord della provincia, Massa Marittima oscillerà tra 14 e 25 gradi, mentre sulla costa di Follonica i valori saranno intorno ai 15-24 gradi. Più fresco sull’Amiata, con 7-11 gradi. A sud, Orbetello farà registrare 19-23 gradi e Porto Santo Stefano 19-22. Venti in prevalenza sudorientali, più sostenuti lungo la costa meridionale.
Domani, mercoledì 7 ottobre
Nuovo cambio di scenario mercoledì. Le nubi aumenteranno nel corso della giornata e saranno possibili piogge dal pomeriggio e in serata. Il CFR Toscana segnala anche la possibilità di rovesci o temporali dal tardo pomeriggio sulle zone costiere e nord-occidentali.
A Grosseto sono previsti 16-25 gradi; Massa Marittima 15-23, mentre a Follonica si andrà dai 15 ai 24 gradi, con piogge e possibili rovesci temporaleschi verso sera. Sull’Amiata valori tra 9 e 12 gradi. Al sud temperature più miti: Orbetello 20-24 gradi e Porto Santo Stefano 20-24.
Le previsioni comune per comune
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.
Fonte: 3BMeteo
Nel resto della Toscana
Continuano gli effetti dell’aumento di instabilità per la presenza di un nucleo di area fredda in quota. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore che interesserà nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, dalle ore 16 fino alla mezzanotte, il nord-ovest della Toscana, fino al bacino del Reno, e la fascia costiera dall’area apuo-versiliese fino a Piombino.
Il peggioramento atteso dal tardo pomeriggio di domani, sottolinea inoltre la Sala operativa, presenta una marcata incertezza spazio-temporale e saranno fondamentali gli aggiornamenti attesi nella giornata di domani stesso, che potrebbero determinare una rivalutazione peggiorativa degli scenari di criticità.
Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.