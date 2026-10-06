GROSSETO – «La Cambiale Azzurra rappresenta un intervento concreto per sostenere la liquidità delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, un comparto strategico anche per la provincia di Grosseto e per tutta la costa tirrenica toscana». È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, commentando la misura annunciata dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

«La misura – spiega Rossi – mette a disposizione 10 milioni di euro destinati esclusivamente alle imprese della pesca e dell’acquacoltura. Le imprese ammesse potranno ottenere finanziamenti fino a 20mila euro, mentre per le imprese o cooperative armatoriali che dispongono di più imbarcazioni il limite complessivo potrà arrivare a 60mila euro».

«Il finanziamento – prosegue – sarà a tasso zero, avrà una durata di cinque anni e prevede due anni di preammortamento, prima dell’inizio della restituzione del capitale. Le domande potranno essere presentate online attraverso il portale dedicato di Ismea dalle ore 12 del 13 ottobre alle ore 12 del 30 ottobre 2026».

«È un provvedimento particolarmente importante per la nostra costa – sottolinea Rossi – dove la pesca professionale e l’acquacoltura rappresentano attività economiche storiche e una componente fondamentale dell’economia del mare. Da Porto Santo Stefano a Porto Ercole, passando per le altre realtà della costa come Castiglione della Pescaia, abbiamo imprese e lavoratori che ogni giorno devono confrontarsi con costi di gestione elevati e difficoltà crescenti, anche a causa delle scellerate politiche europee».

«La disponibilità di liquidità a condizioni agevolate – prosegue il deputato – può consentire alle imprese maremmane di affrontare con maggiore serenità le spese di gestione, sostenere gli investimenti necessari e mantenere operativa la propria attività. È particolarmente importante anche il fatto che le risorse siano dedicate specificamente alla pesca e all’acquacoltura, riconoscendo le peculiarità e le esigenze di questo comparto».

«Questa misura – dice Rossi – si inserisce in una strategia più ampia del Governo Meloni che ha scelto di stare dalla parte di chi produce, lavora e crea occupazione. La pesca italiana ha bisogno di strumenti concreti e la Cambiale Azzurra va proprio in questa direzione».

«Dobbiamo mettere i nostri pescatori nelle condizioni di continuare a lavorare e produrre reddito garantendo un futuro alle imprese e favorendo anche il necessario ricambio generazionale. Difendere la pesca significa difendere l’economia delle nostre comunità costiere, la nostra cultura marinara e, allo stesso tempo, la sovranità alimentare italiana», conclude Fabrizio Rossi.