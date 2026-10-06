GROSSETO – Si struttura ufficialmente in provincia di Grosseto il movimento politico Futuro nazionale, che si presenta alla città con una nuova squadra dirigente «pronta a far sentire con forza e determinazione la propria voce». Un’organizzazione «chiara, radicata e motivata, fondata sull’impegno civico e sulla volontà di restituire a Grosseto centralità, crescita e sicurezza», spiegano dal direttivo.

«La nascita di questa squadra – proseguono – non rappresenta un semplice passaggio organizzativo, ma l’avvio di un vero e proprio cartello di programma aperto alla comunità grossetana». Futuro nazionale si propone come «punto di riferimento libero da condizionamenti e da vecchie logiche di appartenenza».

Ecco il nuovo direttivo provinciale:

responsabile provinciale Simone De Amicis ;

; responsabile comunale per la città di Grosseto Mario Lolini ;

; responsabile comunicazione, stampa e social media Giuseppe Cirianni ;

; responsabile tesseramento Manuel Serasini ;

; responsabile organizzazione Massimiliano Pepi ;

; responsabili disciplinari Simone De Amicis e Massimiliano Pepi ;

e ; responsabile eventi Luciano Diomajuta.

«L’unico nostro punto di riferimento sono i cittadini di Grosseto – dichiara Simone De Amicis –. Ogni componente del nostro direttivo sa bene di dover rendere conto esclusivamente alla comunità e a nessun altro. Non nasciamo per cercare alleati a priori né per inventarci avversari di comodo: il nostro unico metro di giudizio saranno i fatti e l’interesse collettivo della città».

Il movimento annuncia un programma di azione articolato su alcune «linee guida prioritarie chiare e traspiranti». Tra queste: «sostegno concreto al commercio locale, all’artigianato e all’imprenditoria che difendono e valorizzano il nostro territorio; tolleranza zero contro l’illegalità, il degrado delle vie centrali e periferiche e l’abbandono dei quartieri; accelerazione decisa della manutenzione della rete stradale cittadina e provinciale, potenziamento strategico dei collegamenti tra Grosseto, la costa e le aree interne, e sviluppo concreto del trasporto pubblico e dell’intermodalità; piani strategici per la destagionalizzazione del turismo, trasformando Grosseto e il suo comprensorio in una meta attrattiva 365 giorni all’anno».

Per quanto riguarda la sanità territoriale, il direttivo vuole «un ruolo attivo e intransigente del Comune nei confronti della Regione e della Asl per: la drastica riduzione delle liste d’attesa e una reale trasparenza sui tempi effettivi delle prestazioni mediche; un piano straordinario a supporto dei medici di medicina generale, oggi sovraffollati e sovraccaricati dalla burocrazia; il potenziamento immediato delle prestazioni di riabilitazione e dell’assistenza alla disabilità, ponendo fine ai ritardi inaccettabili nell’erogazione delle cure che pesano sulle famiglie grossetane».

Il direttivo assicura «una presenza costante sul campo con momenti di confronto diretto con la popolazione» e una «disponibilità al dialogo con chiunque proponga soluzioni concrete e utili per Grosseto», ma «senza concedere alcuno sconto a chi blocca il futuro della città con l’inefficienza o la burocrazia».

«Siamo pronti a collaborare con chiunque voglia davvero il bene di Grosseto – conclude De Amicis – ma saremo intransigenti di fronte a ritardi, passerelle politiche e scelte che penalizzano i grossetani. Da oggi inizia un percorso nuovo: chi vuole costruire il futuro della nostra città troverà in Futuro Nazionale una porta sempre aperta».