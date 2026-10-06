MONTEROTONDO MARITTIMO – Sono ancora in corso le ricerche dell’uomo di nazionalità svizzera disperso in località Frassine, nel comune di Monterotondo Marittimo, dalla giornata di venerdì 2 ottobre.
Sul posto è tuttora operativo il Posto di Comando avanzato dei Vigili del fuoco, impegnato nel coordinamento delle attività di ricerca, con il personale Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e le unità cinofile dei Vigili del fuoco.
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Nella mattinata di oggi l’elicottero Drago 126 del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Cecina ha effettuato diversi sorvoli della zona, senza tuttavia individuare elementi riconducibili all’uomo disperso.
Alle operazioni di ricerca partecipano, oltre ai Vigili del fuoco, personale della Vab, della Croce rossa italiana e dell’Arma dei Carabinieri.