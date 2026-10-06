GROSSETO – Sono partiti con grandi numeri le attività nella piscina di via dello Sport gestita da Uisp Grosseto, giunta ormai al sesto anno di attività nell’impianto di proprietà dall’amministrazione comunale. A fare il punto della situazione e a presentare le novità della nuova stagione è Massimo Pifferi (nella foto), vicepresidente di Uisp Grosseto e responsabile dell’impiantistica.

“Siamo a livelli più alti rispetto allo scorso anno e la piscina di fatto è tutta esaurita – spiega Pifferi – Abbiamo iniziato il sesto anno di attività nella piscina che ci è stata concessa dal Comune per organizzare i nostri corsi, che riguardano in particolare l’acquaticità per bambini da 4 mesi fino a 11 anni e l’acquagym per persone di un’età più avanzata, dai 50 anni fino addirittura a 90 anni”.

I numeri parlano chiaro e confermano il radicato gradimento da parte della cittadinanza grossetana. “L’inizio è stato molto, molto proficuo, perché noi abbiamo già oltre 1.150 iscritti: 600 per quanto riguarda l’acquaticità e 550 persone per l’acquagym”. A queste attività cardine si affiancano le collaborazioni con le altre realtà del territorio: “Ospitiamo i corsi di attività subacquea di Tartasub e i corsi di acquaviva di Terramare, associazioni storiche affiliate al comitato. Senza dimenticare i corsi per quanto riguarda le attività dei fisioterapisti”.

Nel calendario 2026-2027 spicca infine una novità importante. “Dopo numerose richieste abbiamo organizzato i corsi per gestanti, che si svolgeranno tutti i sabato pomeriggio, con due corsi: il primo alle 15.40 e a seguire alle 16.20, riservati appunto alle donne in attesa di un bambino. È uno dei pochissimi corsi in cui abbiamo ancora posti disponibili”.

Un’attenzione particolare, come da prerogativa Uisp, è rivolta alle persone con disabilità. “Oltre 100 ragazzi e adulti fanno attività con noi – ricorda il vicepresidente Uisp – è uno dei fiori all’occhiello del nostro comitato, un’attività possibile grazie alla grande preparazione dei nostri operatori”. Dietro a un’organizzazione così complessa e imponente c’è una squadra strutturata. “Quanti istruttori servono per mettere in campo un’offerta così ampia? Noi ne abbiamo 20, tutti altamente qualificati e formati al meglio per gestire le differenti tipologie di utenza”.

Il grande entusiasmo e la pioggia di adesioni pongono tuttavia l’associazione di fronte a un problema logistico non semplice. “Gestiamo una situazione che ci dà grande soddisfazione, perché significa che l’attività è apprezzata, ma che in qualche modo impone alla Uisp anche una riflessione o un modo di cercare di trovare una soluzione: sono le persone in attesa”. Sono infatti centinaia i cittadini rimasti fuori per mancanza di posti. “Purtroppo gli spazi sono quelli che sono – chiarisce il vicepresidente – noi lavoriamo dal lunedì mattina alle 8 tutti i giorni, compreso il sabato, e conseguentemente non abbiamo purtroppo ulteriori orari per accontentare tutti. Fuori sono rimaste circa 200-300 persone, le quali sono in attesa per eventuali spazi che si potrebbero liberare per persone che rinunciano durante la stagione”.

Per informazioni dettagliate ed eventuali disponibilità di iscrizione è possibile rivolgersi direttamente agli uffici della piscina situati in via dello Sport, accanto allo stadio.