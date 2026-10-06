GROSSETO – Impegnativa e soddisfacente trasferta ad Anguillara Sabazia per il team di serie B2 della Pallavolo Grosseto, secondo classificato alla Coppa del Algo 2026. L’evento, torneo nazionale a sette squadre organizzato dal team amico del Volley Anguillara Asd, ha messo alla prova le biancorosse sia dal punto di vista fisico che mentale. “Abbiamo giocato 11 set a 25 in poco meno di 48 ore – ha commentato il coach Beppe D’Auge – con una partita la mattina e una il pomeriggio. Questo ci ha dato la possibilità di consolidare alcuni meccanismi e raccogliere preziosi spunti sul lavoro che ci servirà in futuro. Le ragazze sono state tutte fantastiche e hanno messo in campo tutto quello che avevano”.

Nella prima gara, netto successo per 3-0 contro la LUISS Roma: “Siamo partiti un po’ lenti, ma una volta preso il ritmo abbiamo imposto il nostro gioco senza incontrare grandi difficoltà e facendo girare tutta la squadra. La seconda gara, al pomeriggio, contro Pomezia l’abbiamo vinta per 2 a 1, giocandola con grande concentrazione e determinazione. Le due vittorie ci hanno garantito così l’accesso alla semifinale di domenica mattina contro Poolstars Volley Roma, formazione composta da atlete con trascorsi anche in B1 e A2. Contro di loro c’è stata una grandissima soddisfazione e un eccezionale lavoro di squadra nei momenti clou: nel primo set, da sotto 19 a 17, abbiamo chiuso 25 a 21, mentre nel secondo set, da sotto 20 a 17, abbiamo prevalso 26 a 24, aggiudicandoci la partita per 2 a 0”.

Compattezza e determinazione mostrate nei momenti critici sono state la nota migliore del gioco delle biancorosse, che in finale hanno incontrato di nuovo Pomezia, reduce dal 2-0 sul VBC Viterbo in semifinale. “Stessa squadra ma altra partita – ha continuato D’Auge – Nel primo set siamo partiti benissimo vincendo 25 a 18, ma dal secondo set in poi abbiamo iniziato a calare sia fisicamente che mentalmente. Nel terzo set abbiamo ripreso con il piede giusto, ma il ritmo e il livello di gioco sono pian piano calati: Pomezia ha spinto molto al servizio mettendoci in difficoltà in ricezione e nel side-out, dimostrandosi ordinata nella correlazione muro-difesa. Grande merito a loro. Tutto questo ci fornisce ottimi spunti per il futuro, spingendoci a lavorare su soluzioni d’attacco in più senza mai trascurare la difesa, la copertura e la pazienza necessarie per mettere a terra l’ultima palla dello scambio”.

“Ringrazio il presidente Riccardo Tinacci – ha concluso il tecnico – per averci dato la possibilità di partecipare a questa iniziativa e tutto lo staff dirigenziale che ci ha affiancati e supportati, permettendoci di confrontarci e crescere con altre realtà in vista dell’inizio del campionato del 17 ottobre”.